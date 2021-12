Mansory is nu écht te ver gegaan

Als alle oliebollen weer naar buiten komen bij het zien van deze Mercedes-AMG G 63: voor klachten moet je bij Mansory zijn.

Welkom bij de uitreiking van de prestigieuze prijs ‘meest afzichtelijke interieur van 2021’. Mansory komt op de valreep nog met een inzending en die roepen we meteen uit als de winnaar. De titel ‘meest afzichtelijk interieur van 2021’ gaat naar… de Mansory Mercedes-AMG G 63 P900 Limited Edition 50th U.A.E.! Gefeliciteerd Mansory!

De naam van deze auto is al net zo overweldigend als het uiterlijk. Die zullen we daarom even ontleden voor jullie. Het is dus in de basis een Mercedes-AMG G 63. Deze is vervolgens aangepakt door Mansory, die dit apparaat 900 pk en 1.020 Nm koppel heeft gegeven.

Het gaat om een special edition die speciaal voor de Verenigde Arabische Emiraten is bedoeld. Daar heeft Mansory namelijk onlangs een gloednieuwe showroom geopend, met als centraal thema ‘wansmaak’.

Dit thema komt ook prachtig toch uiting in deze Mansory Mercedes-AMG G 63 P900 Limited Edition 50th U.A.E. . Vanaf de achterkant bezien valt het nog mee. Daar lijkt het namelijk gewoon een matzwarte G 63 met een widebody, zoals er zoveel zijn. Halverwege de auto verandert de kleur echter opeens in matpaars. Omdat de auto speciaal voor de Verenigde Arabische Emiraten is, zijn er op diverse plekken de contouren van dit land te zien.

Het exterieur is nog tot daaraan toe, maar met het interieur heeft Mansory deze keer echt een grens overschreden. De ene helft is knalgeel en de andere helft is pimpelpaars. Tot overmaat van ramp zijn er ook nog bruine delen met een patroon van gele vlekjes. Het geheel is ronduit misselijkmakend. Om het toch nog positief te bekijken: het is fijn dat Mansory ook werkgelegenheid creëert voor met mensen met een ernstige vorm van kleurenblindheid.

Wat de Mansory Mercedes-AMG G 63 P900 Limited Edition 50th U.A.E. moet kosten weten we niet, maar het prijskaartje zal ongetwijfeld niet mals zijn. Het lijkt onvoorstelbaar dat iemand hier grof geld voor neer wil leggen, maar waarschijnlijk staan de klanten in de rij voor de showroom in Dubai.