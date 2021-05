Viva Germania! Dit is de nieuwste creatie van Mansory - Autoblog.nl

Een Mansory G 63 is het toppunt van Duitse foutheid, maar de tuner gooit er een Italiaans kreet tegenaan.

Er zijn weinig auto’s met een meer masculien voorkomen dan een Mercedes-AMG G 63. Toch zijn er genoeg mensen die het nodig vinden deze auto nog wat extra stoer willen maken. De G 63 is namelijk een geliefd object voor tuners.

Ook bij Mansory kunnen ze geen genoeg krijgen van de G-klasse. Met regelmaat komen ze namelijk met een nieuwe variatie op dit thema. Van gepantserde G-klasses tot pick-ups: we hebben het allemaal al voorbij zien komen.

Nu komt Mansory weer met een nieuwe variant op de proppen: de Viva Edition. Waar dat Viva vandaan komt is niet geheel duidelijk, want dat is een Italiaanse kreet. En deze G-klasse is net zo Italiaans als een bratwurst etende Dieter Zetsche.

Deze G 63 heeft de gebruikelijk Mansory-kuur gekregen met andere bumpers, extra brede wielkasten, een luchthapper op de motorkap, LED-verlichting op het dak en 24 inch velgen. Daarbij zijn ze uiteraard niet te zuinig geweest met carbon. Verder zijn alle Mercedes-logo’s opgespoord, vakkundig verwijderd en vervangen voor Mansory-logo’s. Op deze manier worden alle sporen van het Mercedes-verleden uitgewist.

Ook het interieur is niet veilig gebleven voor Mansory. Het zwart-wit thema wordt hier voortgezet en Mansory is druk in de weer geweest met stiksels. Het resultaat is een bijzonder overdadig interieur, zoals de klanten het blijkbaar graag zien.

Was dat het? Nee, de Mansory heeft óók de motor aangepakt. Een G 63 produceert standaard 585 pk en 850 Nm koppel, maar die getallen mag je doorstrepen. Mansory heeft er in deze Viva Edition 720 pk en 1.000 Nm van weten te maken met een aangepast motormanagement en uitlaatysteem. Passagiers zullen de handgreep op het dashboard dus misschien nog wel eens nodig hebben.

Deze Mansory G 63 Viva Edition zal een zeldzame verschijning blijven, want Mansory gaat maar 10 stuks bouwen. Uiteraard kunnen klanten wel onbeperkt andere Mansory G-klasses bestellen, maar ja, dat zijn geen Viva Edition’s.