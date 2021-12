Deze showroom is het walhalla van de wansmaak

Liefhebbers van wansmaak kunnen hun hart ophalen in deze showroom.

Foute tuning is geen nieuw fenomeen. In de jaren ’80 gingen tuners ook niet bepaald subtiel te werk. Toch lijkt de wansmaak nu geheel nieuwe vormen aan te nemen. Het lijkt niet gek genoeg te kunnen met extreme bodykits, enorme spoilers en vooral heel veel carbon.

Op autogebied is Mansory de antichrist. Deze tuner schaamt zich helemaal nergens voor. En dat lijkt ze geen windeieren te leggen. De Duitsers openen nu de deuren van hun eerste zelfstandige showroom. Deze is niet in Duitsland te vinden, maar in het land waar Mansory de grootste aanhang heeft. De showroom staat namelijk in Dubai.

De showroom is dus volledig gevuld met creaties van Mansory. De gruwel. De tuner heeft ook een van hun paradepaardjes uitgestald: de ‘Le Mansory’. Dit was ooit een Ford GT. Ons oog wordt ook getrokken naar een G-klasse pick-up met een bijzonder schildering op de deur. Je kijkt je ogen uit in deze showroom.

Om de feestelijke opening te vieren heeft Mansory drie speciale uitvoeringen meegebracht, afgestemd op de lokale smaak. Toevallig zijn het alledrie SUV’s. Het gaat om een Lamborghini Urus, een Rolls-Royce Cullinan en een Mercedes-AMG G 63 die zijn uitgevoerd in een kleurovergang van matzwart naar matgrijs. Voor zover je dat een kleurovergang kunt noemen.

Volgens Mansory is de opening van deze showroom een voorproefje van een uitgebreide expansie in 2022. Het lijkt er dus op dat we voorlopig nog niet van Mansory af zijn. Stiekem is dat niet zo erg. Het is namelijk wel vermakelijk om te zien wat Mansory iedere keer weer weet te verzinnen. Dat Duitsers geen humor hebben, betekent niet dat ze niet grappig kunnen zijn.