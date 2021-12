Is dit de mooiste Subaru BRZ die je kunt krijgen?

Stiekem vinden wij deze subtiele bodykit met dito velgen en verlaging voor de Subaru BRZ wel heel erg gaaf.

Er zijn auto’s die eigenlijk niet af zijn wanneer ze uit de fabriek komen rollen. Daarmee bedoelen we niet dat je ze niet kunt gebruiken, maar meer dat ze nog niet zo goed zijn als dat ze eventueel kunnen zijn. Dat is niet erg, want het betekent dat je de rest zelf kunt doen. De ene persoon heeft hele andere smaak dan de ander, dus kun je dat zelf invullen.

Subaru BRZ tuning

De Subaru BRZ is een auto die daar typisch onder valt. Eventueel zou ‘ie wat meer power kunnen hebben of iets dikker aangekleed kunnen worden. Maar doe dat lekker zelf. Dan heb je een breed scala aan opties voor wat betreft je kunt verbeteren aan het basisrecept. Dat komt goed uit, want er is nu een bodykit voor de Subaru BRZ die wat ons betreft de auto inderdaad verbetert.

Kuhl Racing

Oké, we mogen niks invullen voor je, maar ondergetekende houdt hier wel van. Deze bodykit maakt de Subaru BRZ iets dikker maar op subtiele wijze. Hij is trouwens van Kuhl Racing, uit hun ‘Kruise’ serie. Hun werk is vooral de bumpers en bodykit. Lagere splitters, zijskirts en dat soort werk. Die set komt binnenkort beschikbaar voor omgerekend zo’n 4.500 dollar.

Wat dit blauwe exemplaar echter zo tof maakt is dat er even een heel project van is gemaakt. Dus hij is ook verlaagd en kreeg een set 19 inch velgen mee. Ook zijn de eindstukken van de uitlaat vervangen door titanium exemplaren. Toegegeven, die zijn niet van Kuhl, maar maken de auto wel af.

We zeiden net nog dat tuning vooral erg smaakgevoelig is, maar deze Subaru BRZ met deze bodykit mag bij ondergetekende zo op de oprit. Mocht je de term ‘subtiel’ misplaatst vinden, dan verwijzen we je graag even op één van de andere projecten van Kuhl. Dan valt deze ineens nogal mee, toch?