Dit waren de meest bijzondere spots van 2021

We blikken terug op de interessante spots die we het afgelopen jaar voorbij hebben zien komen!

2021 was het jaar waarin we afscheid namen van Autojunk. Betekent dit dat we spots niet meer interessant vinden bij Autoblog? Integendeel, we hebben Autoblog Spots gelanceerd en voor 2022 hebben we een hoop leuke dingen in petto voor de spotters.

Maar eerst is het tijd om terug te blikken. Tussen de oliebollen door schotelen we jullie de tien meest bijzondere spots van 2021 voor. Omdat ‘bijzonder’ een subjectief begrip is laten we de auto’s op (min of meer) willekeurige volgorde de revue passeren. Voor de goede orde: we kijken voor dit lijstje uitsluitend naar auto’s die in het wild gespot zijn, fotoshoots tellen niet mee. Evenementen ook niet, maar die waren er ook niet veel in 2021, dus dat is makkelijk. Door naar de lijst.

Maserati MC12

De kans dat je een Maserati MC12 tegenkomt in Nederland is ongeveer even groot als de kans dat Mick Jagger naast je komt zitten in de tram. Er zijn er maar vijftig van gebouwd en daarvan staan er welgeteld nul op Nederlands kenteken. Toch kwam @gemaskerdemuchacho er eentje tegen op de A28. Weliswaar op een trailer, maar dat neemt niet weg dat het een topspot van de bovenste plank is.

Ford Mustang Shelby GT500

Een Maserati MC12 tegenkomen op de snelweg is bijzonder, maar het liefst spot je natuurlijk een auto die rustig geparkeerd staat. Dan heb je alle gelegenheid om de auto te bewonderen en te fotograferen. @toyotafortuner kreeg deze kans bij een Mustang Shelby GT500 uit ’67. Hij stuitte op deze iconische musclecar in Laren, terwijl deze een wasbeurt kreeg. De trotse eigenaar wist hem te verzekeren dat het een échte Shelby GT500 was. Gewoon op Nederlands kenteken.

Porsche Carrera GT

De Porsche Carrera GT blijft een van de meest iconische supercars van de jaren ’00. Er staan op het moment tien stuks op Nederlands kenteken en dit zijn uiteraard auto’s waar slechts sporadisch mee gereden wordt. De kans dat je er een tegenkomt is dus vrij klein. Helemaal als het een rode Carrera GT betreft, zoals dit exemplaar dat @lennartcarphotography tegenkwam in de omgeving van Apeldoorn.

Eagle Low Drag GT

De klassieker die je hier ziet is niet origineel, maar dat maakt deze auto juist bijzonder. Dit is een Eagle Low Drag GT, een schitterende restomod op basis van de mooiste auto aller tijden (volgens velen). Er staat er kennelijk eentje op Nederlands kenteken, want @thomcarspotter wist dit exemplaar te spotten in onze hoofdstad. De Eagle Low Drag GT is overigens even duur als fraai, met een prijskaartje van minstens 8 ton. Dat is een veelvoud van wat een gemiddelde E-Type in originele staat kost.

Ferrari LaFerrari

Een LaFerrari is nog iets te recent om een icoon te zijn, maar dit is een auto waarvan je 100% zeker weet dat het een icoon gaat worden. Vandaar dat je met een LaFerrari’s alleen maar met negatieve afschrijving te maken hebt. Naarmate auto’s meer waard worden, wordt er doorgaans ook evenredig minder mee gereden. Dat maakt de spot van deze LaFerrari in Heemstede des te specialer. De auto is niet voorzien van een Nederlands kenteken, maar wel van een toepasselijk Belgisch kenteken. Ook leuk.

Porsche 910

Een LaFerrari is al een tamelijk buitenaardse verschijning, maar het kan nog gekker. Een Porsche 910 in het wild tegenkomen moet ongeveer hetzelfde voelen als een UFO-waarneming. Dit is namelijk een raceauto uit de jaren ’60 die in principe niets op de openbare weg te zoeken heeft. Hoe zit het dan met deze auto? Is dit ‘gewoon’ een replica? Ja en nee. Deze auto schijnt te zijn opgebouwd op het chassis van een gecrashte 910. Daarbij is er dus meteen een straatlegale auto van gemaakt. @carspotterdirk kwam deze waanzinnige auto tegen in Knokke.

Lamborghini Miura

Lamborghini heeft relatief weinig modellen gemaakt, maar ieder decennium weet het merk wel een absolute droomauto neer te zetten. In de jaren ’60 was dat de Miura. Een auto die nog steeds geldt als een van de fraaiste sportwagens ooit ontworpen. @rvcarphotographic viel met zijn neus in de boter, want niet alleen wist hij er een te spotten in Nederland, hij mocht nog een stukje meerijden ook. Voor spotters met een hart voor klassiekers staat dat ongeveer gelijk aan de loterij winnen.

Mercedes-AMG GT R Bussink Speedlegend

De auto die je hier ziet is met afstand de duurste AMG GT van Nederland. Deze auto heeft namelijk een bizar prijskaartje van bijna €900.000. Waarom? De firma Bussink heeft er een speedster van heeft gemaakt door het dak en de voorruit te verwijderen. Er worden maar vijf stuks gebouwd, waarvan dit de eerste is. Dat rechtvaardigt nog niet het prijskaartje, maar @tk97 heeft hiermee zonder meer een bijzondere spot te pakken.

Bugatti Type 57 Stelvio

Als er een Bugatti in Rotterdam gespot wordt is dat meestal een Chiron of een Veyron van de heer P. Spotter @gwnfinn spotte echter een vooroorlogse Bugatti in Rotterdam en die is eigenlijk nog specialer. Het betreft een Type 57 Stelvio. Een unieke verschijning in Nederland. Gezien de groene platen zal deze auto waarschijnlijk ook zelden tot nooit naar buiten komen.

Porsche 997 Speedster

We sluiten af met een Porsche 911. Een 911 is lang niet altijd een bijzondere spot, maar dit exemplaar is wel degelijk bijzonder. Dit is namelijk een 997 Speedster. Met een oplage van 356 stuks is deze nog een stuk zeldzamer dan de 991 Speedster. Een echt collector’s item met een bijbehorend prijskaartje. Dat betekent ook dat deze auto’s nog maar zelden naar buiten komen. Dat is jammer, want met de kenmerkende kleur Pure Blue en de Fuchs-velgen is het een hele gave verschijning. Spotter @joosstra wist dit exemplaar vast te leggen in het pittoreske Lage Vuursche.

En dat waren ze weer, de meest bijzondere spots van het jaar 2021. Ondanks de overgang van Autojunk naar Autoblog Spots hebben we toch nog een leuk lijstje samen kunnen stellen. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom hopen we alle spotters volgend jaar weer terug te zien op Autoblog Spots! We kunnen alvast verklappen dat we meer aandacht gaan besteden aan de bijzondere spots, niet alleen aan het eind van het jaar.