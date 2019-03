Mansory maakt een Aventador met Veneno-velgen

En heel veel carbon, zoals altijd.

Mansory is ook aanwezig op Genève en neemt weer een divers assortiment aan dikke tunerbakken mee. De laatste auto uit de reeks is een Lamborghini Aventador SV. Die was er al, dit keer vergrijpt de tuner zich aan de dakloze versie van de auto. Alleen deze is nog even ietsje heftiger.

De inspiratiebron lijkt de Veneno te zijn. De heftige hyper-Lambo staat bekend om zijn lijnenspel, want echt mooi is de auto niet. De achterzijde lijkt direct van die auto af te komen, evenals de velgen. De creatie heet overigens Carbonado, niet te verwarren met het pastagerecht carbonara. Vooral het carbon-aspect is belangrijk, want de auto zit onder het spul. Er is ook geen lak aanwezig, het is puur carbon wat je ziet.

Enfin, het is niks wat we niet van Mansory gewend zijn. Liefhebbers blijven liefhebbers en als er geen markt voor zou zijn, dan zou Mansory er al lang niet meer zijn. Dus de tuner kan er niks aan doen dat velen de creaties afzichtelijk vinden: het is de schuld van de kopers. Opvallen doe je namelijk wel.