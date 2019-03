RUF geeft je in Genève de nodige dosis retro-goodies

Het blijft een geniaal ding.

RUF is ook weer aanwezig op de autoshow van Genève. In tegenstelling tot vorig jaar heeft de tuner eigenlijk niet zo veel te melden. Oké, een tuningproject op basis van de vorige 911, maar verder niks heets. Dan moet je je afvragen of het nodig is, want ze kunnen spraakmakend genoeg zijn door een oude creatie erbij te halen.

Deze twee jaar oude CTR Yellowbird is natuurlijk een knipoog naar dé Yellow Bird. Ook de reïncarnatie van de CTR is extra heftig. 710 pk, een 0 naar 100 sprint van 3,5 seconden en een topsnelheid van 360(!) km/u. Al dat zit onder een hele gave retro-koets eroverheen, die op de klassieke 911 moet lijken. Dat is gelukt, ware het niet dat er een set gigantische velgen onder ligt en voor de regeltjes-zeikers zitten er dikke LED-lampen in. Maar hij kan het hebben.

Bij RUF is het dus vooral het twee jaar oude nieuws wat staat te shinen in Genève. Gezien het feit dat de CTR er nog steeds staat, is de auto nog niet uitverkocht. Er komen 30 units, dus de kans is aanwezig dat die uitverkoop niet lang meer duurt.