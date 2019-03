Vergelijking: de nieuwe Renault Clio vs de oude

De vijfde generatie Clio kent geen radicale veranderingen. Of toch wel?

De Renault Clio blijft een belangrijke auto van Nederland. Alle generaties van de auto deden het prima in ons land, maar vooral de vierde generatie stond steevast bovenin de verkooplijsten. In veel andere landen, ook thuisland Frankrijk stond de auto, eigenlijk zoals altijd, onverslagen bovenaan. De auto is qua kofferbakruimte groot vergeleken met zijn concurrenten, krijgt goede motoren mee en is bovendien gewoon goed ontworpen. Dat laatste is te danken aan ons eigen Laurens van den Acker.

Ook de vers gepresenteerde vijfde generatie is van zijn hand en een verrassing was het niet. Sterker nog: de auto leek zowat hetzelfde. Logisch: je moet een goed werkend recept niet veranderen. De minimale facelift in 2016 bewees al dat je niet teveel aan het ontwerp moet zitten. Toch is de Clio hier en daar veranderd. We duiken in de nieuwe zaken.

Bij de afbeeldingen staat de nieuwe (V) boven en de oude (IV) onder.





Exterieur

Qua design is het dus allemaal de vertrouwde manier. Toch kun je wel zien wat er veranderd is. De Clio was een beetje het buitenbeentje van de nieuwe Renault-familie. De Renaults hebben allemaal de C-vormige dagrijverlichting die bij de Mégane, Talisman en Koleos onder de koplamp uitsteekt. Dat is bij de nieuwe Clio ook het geval, waardoor de koplampen duidelijk anders zijn dan de vorige. Aan de achterzijde zijn de lampen nagenoeg hetzelfde gebleven, maar ze zijn iets groter geworden. En meer LED-goodies, want dat is hip.

De afmetingen zijn bijzonder. Daar de achterbak groot zat is, is de achterbank van de Clio IV een beetje matig. Renault heeft dit opgelost door daar een paar millimeters winst te boeken. Dat terwijl de buitenkant met 14 mm gekrompen is. Ook de kofferbak meet nu 391 liter, 26 liter extra ten opzichte van de IV. Kleiner, maar groter dus. Altijd fijn. De auto is 30 mm lager, wat bewijst dat de carrosserie wel degelijk compleet opnieuw is ontworpen. En dat is opvallend, want als je de auto’s zij-aan-zij zet (zoals de foto boven het artikel), lijken ze uit exact hetzelfde hout gesneden te zijn. Maar dat is niet waar.





Leuk om te benoemen: de GT-Line wordt vervangen door de RS-Line. Renault Sport klinkt immers sportiever voor Renault dan GT, waar Renault niks mee te maken heeft. Dit exterieurpakket kan besteld worden bij de Clio V, evenals voor het eerst een luxueuze versie: de Initiale Paris.

Interieur

Het interieur is compleet op de schop gegaan. Daar was het meest duidelijk te zien dat de Clio IV alweer uit 2013 stamt. Het werkt allemaal wel, maar het ziet er niet meer uit. Hoe anders is dat bij de Clio V. Het verticale touchscreen uit onder meer de Mégane zit nu ook in de Clio, maar dan als een soort iPad in het interieur geplakt. Geïntegreerd is mooier, maar dit is functioneler en oogt moderner. De IV had in de klokkenwinkel twee tellers en een digitale snelheidsmeter. Dat is vervangen door een groot digitaal scherm waar allerlei info opgezet kan worden. De rest van het interieur is nogal recht-toe-recht-aan, maar dat is prima. Het geheel ziet er namelijk weer lekker fris uit.





Techniek

Een nieuwe carrosserie betekent een nieuw platform, net zoals de oude Clio. De Captur zal dus op ditzelfde platform komen te staan, evenals de nieuwe Dacia Sandero en Nissan Juke. Qua motoren is er niet heel veel concreets, maar duidelijk is wel dat mild-hybrid techniek op de planning staat. Ook de 1.0 100 pk-motor uit de Nissan Micra gaat een rol spelen, die haalde het net niet bij de oude Clio. Een stuk beter dan de 0.9 TCe Energy met slechts 90 pk. Verdere motoren zijn (nog) niet bekend, maar een grote verrassing zal het niet worden. De stap boven de nieuwe 1.0 is de 1.2 TCe 120, met 120 pk. Die motor, of eentje die gelijk is, zal voorin de Clio V terugkomen. Aan de motoren lag het namelijk niet in de Clio IV.

Conclusie

In eerste instantie zou je zeggen dat de nieuwe Clio schijn laat bedriegen. Onder de verrassend gelijke carrosserie schuilt een compleet nieuw interieur. De motorkeuze zal niet ver afwijken, want die doen het nog prima. Het is eigenlijk precies wat je wilt: het nog altijd frisse design met wat updates, gepaard met het nieuwe interieur, en verder is het gewoon weer die auto die zo goed verkoopt in Europa. Dat moet zo blijven.