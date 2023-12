Mansory maakt voor het eerst een auto mooier

Of misschien moeten we zeggen: minder lelijk.

We hebben op deze website wel eens lovende woorden geuit aan het adres van Mansory, maar dat was meestal met een licht sarcastische ondertoon. Dat is deze keer echter niet het geval: Mansory is er daadwerkelijk in geslaagd om een auto minder lelijk te maken, in plaats van lelijker.

Toegegeven, dat komt vooral omdat ze heel weinig aangepast hebben. Het gaat in dit geval alleen om een setje nieuwe velgen voor de 7 Serie. Maar dit zijn wel velgen die de Siebener goed kan hebben, dus dat mag ook gewoon benoemd worden.

Het gaat om putdekselvelgen, die inmiddels volop aan een comeback bezig zijn. Mercedes begon er mee, maar Rolls-Royce levert tegenwoordig ook weer putdekselvelgen. BMW zelf nog niet, maar Mansory biedt uitkomst voor de putdekselliefhebbers.

Voor de nieuwe 7 Serie hebben zij de Mansory FD.15 ‘fully forged’ velgen in de aanbieding. Deze velg meet 22 inch en is daarmee nog een maatje groter dan de grootste sloffen die BMW zelf levert. Om de look compleet te maken levert Mansory ook nog een bijpassend setje spoorverbreders van 10 mm.

De rest van de auto heeft Mansory vooralsnog met rust gelaten, dus het front is nog net zo lelijk als normaal. Dat is in dit geval een goede zaak, want een Mansory-behandeling is waarschijnlijk niet wat de 7 Serie gaat redden. Die Mansory bodykit voor de 7 Serie gaat er overigens wel komen, zo belooft de tuner op hun website. Bereid je maar alvast mentaal voor…