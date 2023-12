Nieuwe VW Transporter lijkt verdacht veel op een Transit

De Volkswagen ‘Transitsporter’ is in aantocht!

In de autowereld worden er tegenwoordig naar hartelust platforms gedeeld, maar in de bedrijfswagenwereld is dat al lang schering en inslag. Een busje staat bijna nooit op zich zelf, maar heeft meestal twee-, drie- of vierlingbroertjes.

De Volkswagen Transporter is altijd wel een uniek model geweest, gedurende zes generaties. Met de T7 gaat dat echter veranderen. Voor dit model slaat Volkswagen de handen ineen met Ford. Dat is niet voor het eerst, want de nieuwe Caddy en Amarok zijn ook in samenwerking met Ford tot stand gekomen.

In de aanloop naar de onthulling deelt Volkswagen nu de eerste beelden van de nieuwe Transporter. Deze is nog gecamoufleerd, maar de beelden zeggen genoeg. De Transporter T7 wordt gewoon een Transit met een Volkswagen-frontje, even kort door de bocht.

Dat is toch een beetje jammer, want de Transporter had altijd een lekker recht-toe-recht-aan design, terwijl de laatste Transit geforceerd sportief probeert te zijn. Maar goed, het is een Nutzfahrzeug (zoals onze Oosterburen dat zo mooi zeggen), dus het design is van ondergeschikt belang.

Wellicht is het daarom belangrijker om te vermelden dat de Transporter T7 een laadvermogen van meer dan een ton krijgt. Ook verklapt Volkswagen alvast iets over de aandrijflijnen. Niet verrassend komt er voor het eerst een elektrische Transporter, die e-Transporter gaat heten.

Mocht je niet meteen volledig elektrisch willen dan komt er ook nog een tussenweg, namelijk de Transporter eHybrid. Dit is een plug-in hybride. Uiteraard kun je de nieuwe Transporter ook nog gewoon krijgen als ‘ouderwetse’ TDI.

De Volkswagen ‘Transitsporter’ zal volgend jaar zijn opwachting maken. Dat kan in theorie dus al over een maand zijn. In 2024 zal er ook nog een hipper alternatief voor de e-Transporter verschijnen, namelijk de verlengde versie van de ID. Buzz.