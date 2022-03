De Ferrari Roma volgens Mansory doet één ding goed

Het is Mansory zowaar gelukt om iets te verbeteren.

Het design van Ferrari heeft zo zijn ups en downs, maar de Italianen zijn nog altijd in staat een absolute schoonheid neer te zetten. Dat bewezen ze met de Roma. Klassieke proporties en een clean ontwerp maken dit een prachtig staaltje design.

Als er één Ferrari is die je niet moet verpesten met aftermarket frutsels is het dus de Roma. Maar daar heeft Mansory natuurlijk een broertje dood aan. De bekende c.q. beruchte tuner komt nu met een kit voor de Ferrari Roma.

Mansory is zoals gewoonlijk grondig te werk gegaan en heeft de Ferrari Roma een uitgebreide make-over gegeven. De Ferrari is onder meer voorzien van een nieuwe voorbumper, grille, motorkap, spiegels, side skirts, spoiler en diffuser. Het resultaat: een hele drukke voor- en achterkant.

We kunnen niet zeggen dat de Roma hierdoor mooier wordt, maar het is Mansory toch gelukt iets te verbeteren. De grille van de Roma, die af fabriek in carrosseriekleur wordt gespoten, was namelijk een beetje discutabel. Mansory heeft de Roma echter een nieuwe grille aangemeten, die een stuk beter smoelt.

Qua vermogen is er ook sprake van vooruitgang. De Mansory Roma heeft 710 pk en daarmee heeft de tuner er bijna 100 pk bovenop gedaan. Het koppel steeg van 761 Nm naar 865 Nm. Daarmee doet de Roma 0-100 km/u in 3,1 seconden in ligt de topsnelheid op 332 km/u. Dankzij een sportuitlaat laat de V8 zich ook extra goed horen.

Zoals we gewend zijn van Mansory is ook het interieur niet standaard gebleven. Er is een aangepast stuur met een (foeilelijk) Mansory-logo, aluminium pedalen en nieuwe bekleding.

Wat de hele ombouw moet kosten weten we niet. Onze tip: laat je Ferrari Roma gewoon lekker standaard. Alhoewel, misschien kun je informeren bij Mansory of je ook alleen de nieuwe grille kunt bestellen.