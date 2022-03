Hoezee! Kabinet wil toch verlaging accijnzen op benzine

Je auto volgooien bij de pomp gaat toch een stukje voordeliger worden: het kabinet wil een tijdelijke verlaging van accijnzen en btw op benzine en energie invoeren.

Dat was snel: eerder vandaag nog berichtten we dat de ANWB het kabinet heeft gevraagd om ons iets tegemoet te komen qua accijnzen op benzine. Het wordt namelijk allemaal wel erg duur door de huidige stand van zaken. De grootste problemen vinden we bij energie en benzine. Daar is het door de wereldmarkt al duur om stroom en benzine te kopen en leveren, waarna Nederland ook nog een gigantische lading accijnzen (benzine) en btw (energie) van je vraagt. Voor beide is dat 21 procent.

Verlaging accijnzen

Het smeekschrift van de ANWB kwam nadat het kabinet meermaals aangaf niks te zien in een verlaging van die accijnzen en de btw. Nu alles zo’n impact heeft op onze koopkracht, komen er toch geluiden vanuit Den Haag dat er wat aan gedaan wordt. Het kabinet zal aankondigen dat ze een verlaging van die accijnzen op benzine en de btw op energie gaan realiseren, zo meldt Nu.nl.

Tijdelijk

Addertjes onder het gras? Het zou gaan om een tijdelijke verlaging van de accijnzen naar negen procent. Dat wil zeggen dat we in stabielere tijden toch weer 21 procent gaan zien. Voor dit jaar nog daalt de staatskasbonus naar negen procent. De verlaging gaat in op 1 juli 2022, wanneer ze weer omhoog gaan zien we later wel. Onder de streep moeten we dus nog wel even wat heftigere tijden tegemoet voor het beter wordt. De prijs zal nog even flink omhoog gaan vóór 1 juli.

Maar goed, verder is het een flinke daling. Dankzij de verlaging wordt de consument toch een beetje tegemoet gekomen. Toch fijn!