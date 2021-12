DMC Ferrari Roma is net dat tandje agressiever

Een goede ontwikkeling, of had DMC van de Ferrari Roma af moeten blijven? Oordeel zelf want dit is het resultaat.

Inmiddels hebben tuners de weg gevonden naar de Ferrari Roma. Was het recent nog Novitec dat zijn kunstje liet zien op het elegante model uit Maranello. Dit keer is het DMC dat de Ferrari Roma beetpakt. Het subtiele randje gaat in de prullenbak en daar komt een meer agressieve aanpak voor in de plaats.

Het is geen complete make-over bodykit, zoals we dat in het verleden geregeld van DMC hebben gezien. De Duitse tuner begrijpt dat de Roma het meest subtiele model van Ferrari is en dus blijft de tuning ook bescheiden. Het bestaat uit een nieuwe lip aan de voorkant, zijskirts en een kleine carbon spoiler achter. Bij elkaar opgeteld kosten de aanpassingen omgerekend zo’n 12.000 euro. Geen kinderachtig bedrag, maar het is wel echt carbon.

Verder nieuw zijn de velgen, die zelfs een beetje aan de 612 Scaglietti doen denken. Het ontwerp is afkomstig van Pur Wheels en meet 21-inch voor en 22-inch achter. Kers op de appelmoes is de verlaging van de auto met 35 mm.

DMC heeft ook de krachtbron van de Ferrari Roma niet ongemoeid gelaten. Alsof 620 pk uit de 3.9-liter geblazen V8 niet voldoende was. De tuner maakt er 708 pk en 888 Nm koppel van. Na de tuning sprint de Roma in 3,2 seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt op 326 km/u.