BREEK: BMW Group voegt Alpina aan het gamma toe

Alpina en BMW hadden natuurlijk al nauwe banden, maar BMW Group kondigt nu officieel aan dat ze Alpina hebben gekocht.

Het verhaal achter Alpina zal velen duidelijk zijn, maar we leggen het toch nog even uit. Alpina heeft een breed gamma aangepaste BMW’s die zij als eigen merk uitbrengen. Zo’n beetje alles wordt onderhuids veranderd om tot meer pk, meer Nm en meer snelheid uit te komen, maar dan met een luxueuze insteek. Wat de balans tussen BMW en Alpina altijd bijzonder maakt is dat laatstgenoemde géén simpele tuner is. Ondanks dat de basis bij BMW geleend wordt, is Alpina een eigen merk. Alpina’s hebben een uniek VIN-nummer en staan dus overal op kenteken als Alpina. Het is dus niet als M Performance GmbH, een tak van BMW binnen BMW Group waar alles nog wel als BMW verkocht wordt.

BMW koopt Alpina

Alpina mag nu echter wel gezien worden als een tak binnen BMW Group. Laatstgenoemde kondigde namelijk aan dat ze Alpina gekocht hebben. Het gaat om een directe overname van het merk door BMW en de merkrechten die erbij horen. Het gaat om een overeenkomst tussen de twee merken zonder aandelen in elkaar. De deal is rond, mits deze nog wordt goedgekeurd door de antitrustautoriteiten.

Zekerheid

Vooral voor Alpina is dit goed nieuws. Het is voor kleine merken, helemaal gezien het gamma van Alpina, moeilijk om te overleven in een toekomst waar duurzaamheid belangrijk gaat worden. In de overeenkomst gaat BMW ervoor zorgen dat Alpina een goede toekomst tegemoet gaat. Dat ‘in ruil’ voor het gebruiken van de merkrechten van Alpina, maar ook hun expertise.

Alpina BMW’s

Dat laatste is wellicht belangrijker dan je denkt. Alpina mag zich namelijk ook gaan bemoeien met ‘normale’ BMW‘s. Van 116i tot 730i wordt de auto dus mede ontworpen door het team van Alpina. Een vleugje Alpina in elke BMW: dat klinkt goed. Overigens is het belangrijk om te vermelden dat er verder weinig verandert voor de praktijk. Alpina blijft een apart merk dat in het huidige netwerk blijft en ook de modellen van Alpina zelf zullen op hun eigen manier gemodificeerde BMW’s zijn. Mocht je dus denken dat Alpina zo hun specialiteit verliest: de kans is groot van niet. Het lijkt voor Alpina eerder fijn te zijn dat BMW het merk zo wat toekomst gunt.

Hetzelfde Alpina, nu met geld, goede banden met BMW en een toekomst. Klinkt als louter goed nieuws!

Meer lezen? Dit wist je nog niet over het logo van Alpina.