Mansory Urus is een briljant gedrocht

Net als met de Vengaboys is over de Mansory Urus gewoon nagedacht.

Jazeker, de Vengaboys en de Mansory Urus hebben overeenkomsten. De bubbelgum-popband van Wessel van Diepen was dusdanig samengesteld dat maximale radio-exposure het doel was. Geen artistieke uitdaging, geen singer-songwriter-ziel. Nee, gewoon catchy liedjes waar je ongeneerd knaken mee kunt binnenharken.

Oud geld

Bij Mansory is het niet anders. het zal best kunnen dat Meneer Mansory een voorkeur heeft voor gerestaureerde Talbot Tagora’s of licht getunede Autobianchi’s A112. Feit is dat daar absoluut geen geld mee te verdienen is. Het oude geld dat niet wil opvallen kopen alleen maar jong gebruikte Land Rovers en Volvo’s. Het nieuwe geld houdt van vulgair, protserig en zeer opvallend. Deze Mansory Urus past daar uitstekend bij.

Super SUV

Lamborghini is op dit moment erg veel Urussen aan het bouwen. Sterker nog, ze kunnen nauwelijks aan de vraag voldoen. Victor Muller had het goed gezien dat iedereen met veel geld een Super SUV wilt. Als rechtshalf van Spartak Moskou of Manchester City zul je iets moeten om jezelf te onderscheiden. De oplossing is natuurlijk deze Mansory Urus.

Mansory Venatus

De naam is overigens officieel: Mansory Venatus. Het apparaat is dermate verbouwd en dusdanig over de top lelijk dat ‘ie er weer mooi van wordt. Werkelijk alles is voorzien van een extra dosis lelijk. Die spoiler is infantiel. De diffuser is veel te overdreven. Die drie eindpijpen staan voor geen meter. De wielen zijn afgrijselijk. De koolstofvezel bodykit is angstaanjagend.

Knalblauw

Mocht je denken dat Mansory het interieur van de Venatus ongemooied heeft gelaten: driewerf neen! Ze zijn hier ook compleet doorgeslagen. Maar de manier waarop is toch bewonderinswaardig. Werkelijk alles is knalblauw. Ook de hemelbekleding, vloermatten, deurpanelen: alles. De enige afwisseling heb je met de gifgroene accenten en natuurlijk een hoop carbon inleg. Mocht je dat niet kitscherig genoeg vinden, zijn er een heleboel lampjes in het dak geplaatst. Een beetje zoals Rolls-ROyce het doet. We zeggen ‘een beetje’, want dankzij het panoramadak kon alleen de zijkant gedaan worden.

838 pk

Kortom, het is fouter dan fout. Maar gaat de auto dan ook daadwerkelijk sneller dan het origineel? Jazeker. De 4.0 V8 is aangepakt. In standaardvorm is deze goed voor 650 pk, maar na een behandeling van Mansory heb je ineens 838 pk tot je beschikking. Fans van trekkracht komen ook hun gerieven, want in plaats van 850 Nm heeft de Mansory Venatus precies 1.000 Nm.

Eng

Maar het totaal plaatje werkt net als een compleet album van de Vengaboys: ermee leven lijkt ongemakkelijk, fout en een heel enge gedachte. Tenzij je fan bent natuurlijk. Gezien het feit dat Mansory geregeld met nieuwe projecten op de proppen komt, kan een indicatie zijn dat ze voldoende fans hebben. Met geld, want de kit is ongetwijfeld niet goedkoop.