Max op Zandvoort, komt wel erg dichtbij nu

Verstappen rijdt nu zijn rondjes op Zandvoort. Kan hij alvast mooi oefenen voor als de lente is aangebroken.

Er speelt heel erg veel in de Formule 1 op dit moment. De tests zijn net achter de rug en het corona-virus kan de doorgang van sommige races beïnvloeden. Mercedes heeft een bijzonder mechanisme in de stuurophanging om nog sneller te zijn en als klap op de vuurpijl komt Ferrari overal mee weg. Kortom, er is voldoende aan de gang voordat er ook meer één Grand Prix is verreden.

Zandvoort

Maar daarmee vergeten we bijna helemaal dat er nog veel meer spannends aan zit te komen. Het circuit van Zandvoort is namelijk klaar en drie keer raden wie daar nu zijn eerste rondje rijdt. Als je denkt dat het Gaston Mazzacane, Ralph Firman of Ricardo Zonta moet zijn, zit je er namelijk naast. Het gaat om niemand minder dan Max Verstappen.

Verstappen

De populaire in Monaco woonachtige en in België geboren Nederlander is deze middag bezig met zijn eerste meters op het splinternieuwe circuit. Ondanks de matte livery van Red Bull, is dit zeker niet de RB16. Het is een RB8 met de kleurstelling van tegenwoordig. Auto’s moeten een minimale leeftijd hebben voordat ze ingezet kunnen worden voor promotionele doeleinden. Dit om te voorkomen dat er niet stiekem onderdelen worden getest.

RB8 met RS27

Bijkomend voordeel is dat deze Red Bull voorzien is van een Renault RS27 motor. Inderdaad, een 2.4 liter V8 in plaats van de veel stillere hybride turbo’s. Dit klinkt wel zo lekker. De Red Bull RB8 werd voor het laatst gebruikt voor competitiedoeleinden in 2012. Toen werd Sebastian wereldkampioen.

Op 3 mei wordt de GP van Zandvoort verreden. De laatste keer dat er een race werd gereden op het circuit aan de duinen was in 1985. Benieuwd hoe die race afliep? Lees dan hier het complete raceverslag.