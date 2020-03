Helemaal officieel: de elektrische en dure Fiat 500e

Deze Fiat 500e moet wel een verrassing zijn voor velen.

Het is eigenlijk te vreemd voor woorden dat de eerste Fiat 500E aan onze neus voorbijging. De auto werd ontwikkeld met de VS in het achterhoofd, alhoewel er voldoende exemplaren hun weg vonden naar Nederland via grijze import.

Compleet nieuw platform

Maar nu zet Fiat het recht met de compleet nieuwe Fiat 500E. Volgens Fiat staat de auto op een nieuw platform. Vanaf de gelekte foto’s leek het aanvankelijk om een flinke facelift te gaan, maar dat bleek iets te kort door de bocht. De elektrische Fiat 500 is namelijk 6 centimeter langer, 6 centimeter breder, 4 centimeter hoger en de wielbasis nam met 2 centimeter toe. Dat soort groeistuipen zie je niet bij een facelift.

Snelladen

De Fiat 500E is voorzien van een 119 pk sterke elektromotor. Deze wordt gevoed door een 42 kWh batterij. Daarmee is het mogelijk om 320 km te halen op één volle accu. Laden kan tot 85 kW. Hiermee kun je de 500E van ‘bijna leeg’ naar 85% laden in 25 minuten.

Je kan de auto rijden in drie verschillende ‘rijmodi’: normal, rane en ‘Sherpa’. Deze houdt rekening met het navigatiesysteem en past alles dusdanig aan dat je met zonder bij te laden daadwerkelijk je eindbestemming kunt halen. Je moet er wel rekening mee houden dat je dan niet harder dan 80 km/u kunt rijden. Over snelheden gesproken. 0-100 km/u duurt 9 seconden, de topsnelheid is begrensd op 150 km/u.

Autonoom

De Fiat 500e heeft zelfs wat autonome features (Level 2). De auto combineert adaptieve cruise control met Lane Keep Assist en een camera die de omgeving bekijkt. In het interieur zien we de meeste vernieuwingen. Het scherm is voorzien van het UConnect 5 infotainmentsysteem. Android Auto en Apple Car Play zijn mogelijk op dit 10,25 inch grote display.

Stijl

Uiteraard zetten de Italianen vol in op stijl. Je kan de modieuze verschijning van de 500E nog meer cachet geven door te kiezen voor een speciale uitvoering Fiat lanceert er meteen een paar: eentje van Armani, eentje van Bvlgari en één van Kartell.

Hoge prijs

We begrijpen dat de Fiat 500E in de markt wordt gezet als een stijlvolle gadget. Dat heeft alleen wel zijn invloed op de prijs. De Fiat 500E in open ‘La Prima’-uitvoering kost 38.900 euro. Dat is nog zonder 4.000 euro van Stientje. Wellicht dat een gesloten variant in eenvoudige uitvoering wat goedkoper zal worden.