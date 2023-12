Mansory vergrijpt zich toch aan BMW 7 Serie

En wij maar denken dat Mansory slechts subtiele wijzigingen aan de BMW 7 Serie had gedaan.

Eerder deze maand hadden ze bij Mansory vrolijk nieuws. Namelijk een setje wielen voor de huidige generatie BMW 7 Serie. De rest van de auto hadden ze met rust gelaten. We moesten zelfs de conclusie trekken dat de limo uit Beieren was opgeknapt met het setje.

We waren een beetje naïef om te denken dat Mansory zich alsnog niet zou vergrijpen aan de BMW 7 Serie. Want dat is -natuurlijk- wat de tuner heeft gedaan. Het setje velgen zien we terug, maar ook een hoop andere dingen. Nu is de 7 Serie in de basis al een bijzonder apparaat. Mansory doet er nog een schepje bovenop.

Een spoiler lip aan de voorzijde. Zijskirts, een nieuwe diffuser en zichtbare uitlaten in een exotische vorm. Vergeet ook niet de kleine vleugeltjes op de kofferklep. Subtiel is het niet hè. Mansory doet wat ze doen. Al jaren en daar zijn ze succesvol in. Er is nu eenmaal een markt voor wanstaltige machines.

Omdat de BMW 7 Serie van zichzelf al geen muurbloempje is omschrijven we de tuning van Mansory niet bepaald als schokkend. Het is een extensie wat de 7er al was. Namelijk een uitgesproken limousine.

Hier in Nederland is de kans klein dat je zo’n Mansory BMW 7 Serie tegen het lijf loopt. Dat is misschien maar goed ook. Zijn wij Nederlanders toch iets te ‘gewoon’ voor. In onder andere Dubai staan ze te watertanden van dit soort creaties. We slaan even over en het houden het wel bij die wielen.