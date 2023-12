Ferrari 812 Comp is de nieuwe leasebak van Charles Leclerc

Och, och. Een wel heel lekkere Ferrari 812 is de nieuwste aanwinst van Charles Leclerc.

Met Ferrari als werkgever heb je in elk geval één voordeel. Je hoeft niet bang te zijn dat je een Daihatsu krijgt als leaseauto. De ‘auto van de zaak’ van Charles Leclerc wisselt regelmatig, maar het is altijd een spectaculaire Ferrari. Zo ook dit keer weer.

De Monegask werd gespot in Monaco met zijn nieuwe aanwinst. Een Ferrari 812 Competizione. De dikste uitvoering, want het is ook nog een Aperta. De auto van Chuck verwarren met een andere is bijzonder lastig. Het wit met zwart, de carbon details en het cijfer 16 zijn zo uniek dat het gemakkelijk raden is dat je met Leclerc te maken hebt. De auto kun je tegen het lijf lopen in Monaco, waar de Formule 1-coureur is geboren en getogen.

Bij Ferrari doen ze niet aan lullige auto’s van de zaak. De Ferrari 812 Competizione Aperta van Charles Leclerc is er eentje om van te watertanden. De 6.5-liter grote V12 mag maar liefst 9.500 tpm draaien. Het vermogen is met 830 pk en 692 Nm koppel geen kattenpis.

In de straten van Monaco zal de gemiddelde snelheid niet boven de 30 km/u komen. Gaat Charles de heuvels boven Monaco in, dan kan hij lekker los. 0-100 km/u is in 2,85 seconden het feit. Is er dan nog wat ruimte om door te trappen staat er in 7,5 tellen 200 km/u op de klok. Voor de topsnelheid van 340 km/u heb je dan weer wat meer ruimte nodig.

Slechts 699 exemplaren zijn er van de Ferrari 812 Competizione Aperta gemaakt, daarmee heeft Charles Leclerc een exclusief speeltje in handen. De coupé is met 999 stuks minder zeldzaam.

Charles komt de winter wel door. Daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Ongetwijfeld stuurt de Ferrari-man over een maand of zes weer in een andere dikbolide. Laten we hopen dat deze jongeman zijn rust en focus kan vinden in de komende maanden. Zodat we met het nieuwe Formule 1-seizoen een strijdende Leclerc in een competitieve auto zien. Een man mag hopen..

Fotocredit: rgautomotive via Instagram