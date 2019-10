Marc Márquez pakt ook in 2019 de MotoGP-titel

De Spanjaard pakt de achtste titel in zijn motorcarrière.

De Spaanse vlag mag weer wapperen, want vanmorgen tijdens de MotoGP van Thailand harkte Marc Márquez de MotoGP-titel van 2019 binnen. De 26-jarige Spanjaard pakt daarmee zijn achtste titel en zijn zesde in de top van de motorsport. Zoals je kunt zien op bovenstaande foto moet dat een extreem goed gevoel zijn. Op het Chang International Circuit in Buriram zette Márquez wederom zijn naam onder een MotoGP-winst: nummer 53 voor de topklasse en nummer 79 in zijn hele motorsport-carrière. Want Márquez is absoluut de grootheid van deze tijd. Daarom nemen we even zijn nog helemaal niet zo lange carrière door.

Márquez begon met professionele motorraces in 2008. In 2010 harkte hij de eerste zege binnen in de 125cc-klasse, toen begon het echte werk. Hij promoveerde in 2011 tot de Moto2-klasse en na een tweede plek in dat jaar harkte hij daar ook een titelzege binnen in 2012. Vanaf toen was het opstapje naar de top (de MotoGP) meer logica dan wijsheid. Hij begon vanaf toen bij Honda en dat legde de toen 20-jarige Márquez geen windeieren: in zijn eerste seizoen MotoGP in 2013 won hij direct de titel. Tot en met het heden was hij dominant in de sport, met slechts één jaar dat het even tegenviel: 2015. Dat was ook het jaar dat het niet zo boterde tussen Márquez en Valentino Rossi: een vrij heftige ruzie was het gevolg. Márquez werd derde en Rossi stond boven hem in het klassement. Goed, daarboven stond Márquez’ teamgenoot Jorge Lorenzo, maar het was alsnog een zuur seizoen voor de Spanjaard. Onderstaande video laat zien dat het niet alleen naast de baan, maar ook op de baan nog wel eens fout wilde gaan.

Márquez is dit kampioenschap geëindigd op 325 punten, negen overwinningen en veertien podiumplaatsen. Zijn weekend moest eerst even met een domper beginnen in de vorm van een harde crash, om te eindigen in de titel. Door de banden met BMW in de MotoGP is de kans groot dat Márquez ook weer een nieuwe Bimmer in zijn garage mag zetten.