Pure Orange 911 GT3 RS lijkt een knipoog naar vroegâh

In ieder geval naar de origine van de GT3 RS.

Porsche en het GT3-label voor straatauto’s kennen nog helemaal niet zo’n lange geschiedenis samen. De originele 911 GT3 stamt uit 1999 (op basis van de 996) en was, zoals we nu gewend zijn, een combinatie tussen de sportgenen van de 911 en de racegenen van Porsche. Een gave auto, maar het kon heftiger. Dat bewees Porsche met de GT3 RS, die je destijds alleen in het wit geleverd werd. Je kon wel kiezen of je de velgen en stickers in het blauw of in het rood wilde hebben.

In 2006 kwam Porsche met de 911 GT3 RS op basis van de 997 op de proppen. Alles waar qua gewicht op bespaard kon worden werd op bespaard, terwijl het vermogen van de 3.6 liter boxer-6 nog wat extra opgevoerd werd. Ook al moest je de reguliere GT3 hebben voor de iets meer luxueuze insteek, er waren twee opties die exclusief voor de RS waren, in de vorm van twee kleuren. Dit waren Viper Green en Pure Orange. Deze twee kleuren zijn enkel op de 997-versie van de GT3 RS geleverd: vandaag richten we ons even op de kleur waarin de RS voor het eerst te zien was op persfoto’s: Pure Orange.

Opvallen en/of uniek zijn lukt wel met beide deze kleuren, maar dat kan ook nog wel met de huidige Porsche 911 GT3 RS (991.2). In zijn perskleur Lizard Green kun je een knalgroene GT3 RS bestellen, opvallen doe je daarmee zeker. Maar zo’n knaloranje tint als Pure Orange ga je niet meer krijgen op de nieuwe RS. Of wel?

Natuurlijk wel. Precies voor dit soort zaken is Porsche PTS (Paint to Sample) in het leven geroepen. Hiermee breidt Porsche tegen een forse meerprijs het gamma lakkleuren zo uit dat je eindeloos veel keuzes hebt. Helaas geen nationalistische Nederlander, maar iemand in het Verenigd Koninkrijk heeft de taak op zich genomen om zijn GT3 RS met Weissach Package in de knaloranje tint te bestellen. Een wrapboer heeft er vervolgens een Ceramic Coating en beschermfolie aan toegevoegd, om deze kleur mooi te houden. Daarna hebben ze van de RS wat plaatjes geschoten.

Het resultaat mag er zijn. Het staat erg goed op de 911 in combinatie met de zwarte velgen en carbon delen. Bovendien lijkt het totaalplaatje ook nog eens erg op de originele 997 GT3 RS. Toegegeven, dat bewijst ook op een ironische manier dat de Porsche 911 niet veranderd is, maar dat heeft ook zo zijn voordelen.