BMW M onthult een lading nieuwe MotoGP safety cars - Autoblog.nl

Het aankomende seizoen ga je een reeks nieuwe safety cars zien in de MotoGP van BMW. Het gaat hier onder andere om de M3, M4 en de vernieuwde M5.

Terwijl de laatste voorbereidingen in gang zijn gezet voor de allereerste MotoGP race van het 2021 seizoen, onthult BMW vandaag de safety cars. Al sinds 1999 levert de Duitse autofabrikant safety cars voor de MotoGP en dat is dit jaar niet anders.

BMW levert qua nieuw spul dit seizoen drie verschillende auto’s en een motorfiets. Voor het 2021 seizoen gaat het om een M3, M4, M5 CS en een BMW M 1000 RR motorfiets. De auto’s en motorfiets zijn voor het eerst in levende lijve te zien in Qatar. Op 28 maart zal de GP van Qatar verreden worden in Losail.

M3 Safety Car

Als de MotoGP is gearriveerd in Europa volgt er een stoelendans. Vanaf 18 april in het Portugese Portimão nemen de BMW M8 Competition Coupe Safety Car, M8 Competition Gran Coupe Safety Car en een X5 M Medical Car het over. De M 1000 RR motorfiets blijft wel.

M4 Safety Car

Aan het uiterlijk zien we natuurlijk de safety car verlichting en speciale clips voor de motorkap afsluiting. In het interieur mist de achterbank en werd een rolkooi gemonteerd. Verder hebben de auto’s vierpuntsgordels en een aangepast uitlaatsysteem.

M5 Safety Car

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er niet gekozen voor een klassieke livery met de nieuwe auto’s. In plaats daarvan zijn de auto’s uitgerust in kleuren zoals ze ook kunt bestellen bij de dealer. De M3 Competition Sedan Safety Car is uitgevoerd in Frozen Grey Dark Metallic, de M4 Competition Coupe Safety Car in São Paulo Yellow en de M5 CS Safety Car in Frozen Deep Green Metallic.