Binnenkort kan je je eigen TopGear bouwen

Leuk voor de kids, of de technische bouwerts onder ons.

Tsja, TopGear. Iedere autofanaat in de huidige periode kent het Britse autoprogramma, maar dan op de manier waarop het in 2002 opnieuw uitgevonden werd. Als een autoprogramma met een knipoog was het de taak aan Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May om de wereld te voorzien van autonieuws, grappige uitdagingen en bloedmooie specials. Totdat Jeremy Clarkson en de BBC letterlijk op de vuist gingen met elkaar. Ondertussen al weer vier jaar geleden en zowel Clarkson, Hammond en May als TopGear zijn los van elkaar weer bezig met ongeveer hetzelfde concept. TopGear kende een moeilijke hergeboorte, Chris Evans kwam en ging, Matt LeBlanc kwam en ging en die laatste nam ook Rory Reid mee, waardoor er in drie seizoenen TopGear nu al meer switches zijn gemaakt dan in 22 seizoenen met JC, RH en JM.

Ondertussen is er nog een versie van TopGear maar dan met Chris Harris (die er sinds het begin van de hergeboorte zit), presentator Paddy McGuinness en ex-sporter Freddie Flintoff. Ondergetekende heeft nog geen minuut van het TopGear met deze heren gezien, dus verwacht geen messcherpe analyse van hoe dit trio het doet. Wel zijn het relatief bekende Britten maar daarbuiten moeten de twee nieuwe TopGear-presentatoren zichzelf nog bewijzen.

Hoe zorg je ervoor dat TopGear weer relevant wordt? Neem plaats op een bizar voertuig en crash marketing! Daarom pakt TopGear een dealtje aan met LEGO. De Deense blokjes zijn cooler dan ooit nu vele automerken, sporten en videogames hun producten gebruiken en pluggen. Bovendien zijn er meer en betere auto’s dan ooit in het assortiment, waar eindelijk het eindresultaat even gaaf is als het bouwproces. TopGear en LEGO hebben nu elkaars rechten en dus is de kans zeer aanwezig dat er binnenkort TopGear in blokjesvorm op de markt komt.

Mocht je je afvragen hoe dat eruit kan zien, weliswaar met het eerdergenoemde ‘originele’ trio, check dan dit. Wanneer je je kunt vergrijpen aan rasecht TopGear-bouwplezier wordt later bekendgemaakt.

Image-credit: een LEGO-wrapje op een Evoque, via Autojunk.