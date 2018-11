Dit is de lach van een onbewuste BMW-verzamelaar

BMW's verzamelen door je best te doen.

Het is weer zover voor Marc Márquez. De MotoGP-rijder heeft voor de zesde keer op rij de BMW M Award gewonnen. Deze prijs is voor MotoGP-coureurs die de meeste pole positions in een seizoen weten te pakken. Márquez is wat dat betreft een kwalificatiekoning, want ook dit seizoen mag de coureur een BMW mee naar huis nemen.

Met zijn vingergebaar geeft Márquez al aan dit zijn tweede CS-product is. Vorig jaar nam de coureur een M4 CS in ontvangst. Dit seizoen is het een M3 CS. De kleur wijkt ook iets af. De M4 CS kwam in de tint San Marino Blue. De M3 CS is Frozen Dark Blue. Met 341 punten voor de BMW M Award had Márquez een verschil van 73 punten met de nummer twee, Andrea Dovizioso.

In het verleden won Márquez onder meer een M2 en een M6 Cabriolet. De bingolijst voor volgend jaar is al in de maak. Gaat de Repsol Honda-rijder voor de zevende keer op de rij de BMW M Award pakken? En met welke auto? Ik zet m’n geld op een BMW M2 Competition of een BMW M5 Competition.

Met zes opeenvolgende overwinningen is Márquez recordhouder. Alleen Valentino Rossi en Casey Stoner komen met beide drie overwinningen in de buurt. Jorge Lorenzo wist de BMW M Award twee keer te winnen. Sete Gibernau en Nicky Hayden slechts één keer.