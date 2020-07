Marc Márquez: talent op twee wielen

Zo is het talent op twee wielen er toch een beetje bij deze zondag.

Toen ik op het idee kwam om de schijnwerpers op Márquez te zetten stond er na zijn pijnlijke crash toch een race op de planning. De dokters hadden hem capabel genoeg bevonden om de 25 rondjes op Jerez uit te rijden. Tijdens de kwalificatie twijfelde de coureur hier zelf aan en besloot hij dit weekend toch te staken. Nog meer reden om het licht eens wat extra op de Spanjaard te laten schijnen. Want je kan -net als ik- van alles van hem vinden, een bijzonder talent is hij zeker.

Dit weekend: de tweede race op Jerez

Vorige week zondag crashte Márquez tijdens de GP van Spanje met een breuk in zijn bovenarm als gevolg. Dinsdag werd hij geopereerd aan zijn rechterarm. Als je als doorsnee burger in het ziekenhuis belandt met een soortgelijke blessure staat er ongeveer zes weken voor het herstel. Maar als je Marc Márquez heet gaat dat iets sneller, dat bleek uit de fit-check donderdag -vier dagen na de crash-. De artsen beoordeelden dat hij fit genoeg was om veilig de RC213V te besturen, zoals het MotoGP reglement dat voorschrijft. In tegenstelling tot de verwachtingen had de Spanjaard geen zenuwschade.

Twee weekenden achter elkaar wordt er geracet op Jerez. Het circuit en de motor zijn Marc dus niet vreemd. Daarom besloot MM93 om de eerste vrije trainingen vrijdag over te slaan. Zijn team werd teruggehaald want zelfs die hadden dit herstel niet zien aankomen en waren al huiswaarts gegaan. Zaterdag kwam hij pas in actie tijdens de derde vrije training. En dat ging helemaal niet zo slecht. Zaterdagochtend reed hij 18 rondjes en in de middag plakte hij er daar nog tien bij. Toch bleek de kracht in zijn elleboog niet genoeg te zijn voor de 25 rondes durende race van zondag. Het zal vandaag de eerste keer zijn dat het talent Marc Márquez een race mist vanwege een blessure.

Marc Márquez heeft talent

De rijstijl van Marc is agressief te noemen. Hij weet andere rijders in te halen op momenten dat dat niet altijd even verwacht zou zijn. Het is pas tien jaar geleden dat Marc Márquez zijn eerste elleboog aan de grond zette en het talent rijdt inmiddels met titanium elleboogsliders. Kunststof sliders redden het einde van de race niet. Iedereen die MotoGP volgt zal het met mij eens zijn: Marc Márquez gebruikt zijn knie en elleboog als een soort zijwieltjes. Die kerel weet crashes te voorkomen met indrukwekkende saves. Zelfs afgelopen zondag had hij nog een save waarbij hij zijn voorwiel verloor. Op zijn knie en elleboog wist hij rijdend in plaats van glijdend de grindbak in te gaan. Helaas voor hem ging het hem even later minder goed af.

Dit is Marc Márquez

We gaan jullie niet vervelen met de hele geschiedenis van de oudere broer van Alex maar een korte terugblik wil ik jullie niet onthouden. Op 17 februari 1993 werd Marc geboren -drie jaar voor Alex-. Zijn geboortejaar verklaard ook meteen zijn rijdersnummer. Met een vader en oom die allebei vrijwilliger waren bij de plaatselijke motorclub waar zijn moeder de broodjes smeerde kan het niet anders dan dat hij ook in deze wereld rolde. Vier jaar was talent Marc Márquez toen hij voor het eerst op een motorfiets met zijwielen stapte. Later gebruikte hij zoals eerder gezegd zijn knieën en ellebogen om overeind te blijven in plaats van de zijwieltjes. Al vanaf zijn vijfde jaar crosste hij om later over te stappen op wegracen. Van 2008 tot 2010 reed hij in de 125cc klasse waar hij in 2010 kampioen werd. Vervolgens stapte hij over naar de Moto2. In Maleisië crashte hij met een oogoperatie tot gevolg. Even leek het erop dat dit zijn carrière in gevaar zou brengen. Niks wist het talent te stoppen want Marc Márquez won in 2013 meteen zijn eerste MotoGP-race in Amerika. Inmiddels rijdt hij alweer zeven jaar in de MotoGP-klasse waarvan hij er zes met een wereldtitel wist af te sluiten.

Dit jaar mist Márquez voor het eerst een race door een blessure. Fabio Quartararo kwalificeerde zich gisteren als eerste voor de tweede race in Jerez. De eerste race mocht Fabio ook al op zijn naam schrijven in dit relatief korte seizoen. Wij kijken uit naar een spannend vervolg van MotoGP-seizoen 2020 en de race vandaag!

Foto: HRC