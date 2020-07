Wat we al weten over de nieuwe Mercedes S-Klasse

Look at that S car go!

Tsja, en dan opeens staat er een nieuwe S-Klasse voor je neus. Over een kleine twee maanden kan dat zomaar gebeuren. Dan wordt Mercedes’ nieuwe opper sedan namelijk gelanceerd. Vroeger was dat altijd een moment met gravitas. De ‘S’ was toen namelijk niet alleen het paradepaardje van Mercedes, maar ook de toekomst van de auto. Innovaties die geïntroduceerd werden op de dikke limo van Das Haus vonden in de jaren daarna immers vaak hun weg naar de auto van Jan Modaal.

Is dat tegenwoordig nog steeds zo? Gevoelsmatig wellicht wat minder. De S verzuipt toch ook een beetje in het SUV geweld en de opkomst van de elektrische auto. Gevoelsmatig is de glans er een klein beetje vanaf. Maar goed, wellicht kan het nieuwe model ons ‘in het eggie’ wel weer wegblazen. Tijd voor een bloemlezing over wat we al weten van de nieuwe S.

W223 S-Klasse is een echt nieuw model

De nieuwe S-Klasse met interne bouwcode W223 zal integenstelling tot de W222 een geheel nieuw model zijn. De W222 was stiekem een ingrijpende facelift van diens voorganger, de W221. Mercedes zou je dat zelfs natuurlijk liefst niet aan de neus hangen, maar registreerde de W222 wel als zodanig. Merken doen dat wel vaker om kosten te besparen. Bij een duur model als de S-Klasse komt dat echter niet echt lekker over op de klandizie.

De officiële reden die Mercedes gaf voor deze move was het koudemiddel voor de airconditioning. Nieuwe milieuregeltjes verplichtten fabrikanten destijds gebruik te maken van het koudemiddel HFO-1234yf. Volgens Mercedes was dat middel echter brandgevaarlijk. Ze wilden liever het door boomknuffelaars gehate R134A blijven gebruiken. Dat kon dus door de W222 te registreren als een facelift van de W221. De W222 stond dan ook op het platform van de W221, met dezelfde wielbasis et cetera.

Inmiddels gebruikt Mercedes HFO-1234yf wel, zij het met behulp van een speciaal veiligheidssysteem. De nieuwe S krijgt nu dan ook een volledig nieuwe basis, het MRA II platform. Bij de korte variant groeit de wielbasis met 71 millimeter tot 3.106 millimeter. Bij de lange variant groeit de wielbasis met 51 millimeter tot 3.216 millimeter. De extreem belangrijke mensen achterin hebben dus weer wat meer beenruimte ter beschikking, waarschijnlijk.

Design

Eigenlijk weten we al hoe de nieuwe S-Klasse eruit komt te zien. Het slechte nieuws is dat de omgekeerde banaan blijft bestaan. Het goede nieuws is dat de S-Klasse afgezien van die stomme raamlijn wel lekker strak oogt. Het vierkante van de W140 keert helaas (nog) niet terug, maar met name de achterkant oogt wel kloek. De auto lijkt een beetje op de CLS, maar dan dikker. Geen slechte zaak.

Elektrificatie en dikke V12

De nieuwe S-Klasse wordt voorlopig geen EV. Daar heeft Mercedes immers de EQ-lijn voor. Wel krijgen alle verbrandingsmotoren hulp van elektropower. Het gaat daarbij om plug-in hybrides, maar ook om de zogenaamde milde hybrides met 48V-assistentie. Voor liefhebbers van de goede oude V12 is er goed nieuws. Topman Ola Kållenius heeft namelijk bevestigd dat deze motor gewoon beschikbaar blijft in het nieuwe model. De S-Klasse verkoopt immers ook lekker in gebieden waar CO2 niet bestaat.

Lichter

De S-Klasse wordt iets lichter dan zijn voorganger. Niet gek, daar de botten van die voorganger door carbon dating terug te herleiden zijn tot 2005. De tijd heeft niet stilgestaan. Concurrent BMW maakt bijvoorbeeld al jaren goede sier met de carbon core van de Siebener. Ook Mercedes gaat nu carbon en aluminium inzetten om de S-Klasse af te laten slanken. Hoe extreem het dieet is, valt nog even te bezien.

Kopplofzakken voor de achterpassagiers

Al in 1981 kon je op je Mercedes S-Klasse optioneel een airbag bestellen. In de tussentijd zijn er zoveel airbags bijgekomen dat je ze niet meer kan tellen. Toch komen er bij de nieuwe generatie nóg meer nieuwe plofzakken bij. Dit keer gaat het om hoofdairbags voor de achterpassagiers. Als je crasht in een S-Klasse, denk je waarschijnlijk dat je aanbeland bent in een luchtkasteel.

MBUX on steroids

Door zijn oude architectuur loopt de huidige S-Klasse feitelijk een paar jaar achter op een schamele A-Klasse als het gaat om infotainment. Dat kan natuurlijk niet, want Mercedes is potverdikke Duits. Ordnung muss sein. De S-Klasse zet op dit vlak dus tien stappen vooruit met een opgevoerde versie van het MBUX-systeem dat we inmiddels kennen uit de ‘mindere’ modellen. Collega @loek vertelde je er alles over.

Vier camera’s in het interieur houden continu in de gaten om te checken of je gekke dingen uitspookt nog wat wil van de auto. De diagonaal van het scherm is standaard 11,9 inch groot. Als een ouderwetse emailspammer biedt Mercedes aan dit getal nog eens met bijna een inch te verlengen naar 12,8 inch.

Autonoom

Ja, de nieuwe S-Klasse ontkomt ook niet aan auton…zzz…zzz…zzz…Level 3 zou mogelijk moeten zzzijn…zzz.

Geen cabrio, ook geen coupé

Tenslotte nog slecht nieuws voor Memphis Depay: het gamma van de nieuwe S-Klasse zal wat worden gekortwiekt. Dat betekent dat niet alleen de S-Klasse cabrio verdwijnt, maar ook de S-Klasse coupé. Vooral het laatste is wel opvallend, daar de tweedeurs variant van de dikste Mercedes al decennia deel uitmaakt van het gamma. Het tekent misschien wel een beetje de kleinere rol die de S-Klasse dezer dagen speelt. Er komen overigens wel weer Maybach-varianten van de nieuwe S. Memphis zal het dus moeten doen met een paar deuren extra.

Conclusie

Na het schrijven van dit verhaal voel ik zelf alweer iets meer liefde voor de S-Klasse. Maar of dat nou pure nostalgie is, of zucht naar de nieuwe versie, dat weet ik zo net niet. De grootste veranderingen lijken ‘m te zitten in het nieuwe bedienconcept met een joekelgroot scherm. Laat dat nou net een aspect van een auto zijn waar een dino als ik niet heel warm van wordt. Maar hoe kijk jij aan tegen de nieuwe S? Laat het weten, in de comments!