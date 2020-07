GLC63S met putdekselvelgen maakt jouw leven compleet

Want laten we eerlijk zijn: hoe vaak zien we een GLC63S met putdekselvelgen?

In sommige gevallen moet je gewoon ‘all-the-way’ gaan. Als je in een steakhouse bent, kies je ook niet voor het enige vegetarische gerecht (wat gewoon een wrap met groenten is, alweer…). Als je naar een foute kroeg gaat, drink je ook geen Fristi. En als je een Mercedes SUV met AMG badge gaat bestellen, kun je het ook beter maar all the way gaan.

Gelukkig kun je in de configurator van Mercedes een heel eind spelen. Mocht je dan nog wat te wensen over hebben, dan zijn er nog vele topbedrijven die je graag verder helpen. Uiteraard kun je naar Brabus gaan, maar dat is niet bijster origineel. Gelukkig is Lorinser een goede optie. Lorinser is al jaren actief als Mercedes (en Toyota) dealer en tuner van Mercedessen.

Putdekselvelg

Een van hun hoogtepunten is de putdekselvelg. Al in de vroege jaren ’80 waren ze daar al mee bezig in Waiblingen. Met hun laatste wapenfeit moesten we even terugdenken aan deze tijden van weleer. Hun laatste nieuws is namelijk een Mercedes GLC63S met putsdekselvelgen. Jawel!

GLC63S met pukdekselvelgen

Het is niet het enige wat ze gedaan hebben met het topmodel uit de GLC-reeks, maar wel het leukste. Het zijn de LMR2-velgen met 6 gaten. De velg doet denken aan het model dat je in de jaren ’80 (toen was het cool) en jaren ’90 (toen was het fout) ook gebruikt werd.

Zilver of zwart

De velgenset komt in één maat: 21″ aan de voorkant zijn de 9 inch breed, achter 10,5 inch. Tevens kun je kiezen uit de kleur: hypersilver of zwart. Op deze Lorinser GLC63S zijn de putdekselvelgen aan de ene kant zilver en aan de andere kant zwart. Kun je meteen bepalen wel look je van deze kenmerkende wielen fraaier vindt staan.

PowerModul ECU

Dan het vermogen van de GLC63S met putdekselvelgen. Want je gaat niet naar Lorinser voor alleen een setje wielen. Je gaat immers ook niet naar een dame van lichte zeden in een warme buurt voor alleen een knuffel. Zoals bekend heeft de 4.0 V8 van AMG behoorlijk wat reserves. Met de PowerModul ECU kun je die beter aanspreken. Standaard heb je 510 pk en 700 Nm tot je beschikking. Na de tuningskuur stijgt het vermogen naar 591 pk en het koppel naar 825 Nm!

Prijzen

Wat deze verbeteringen doen met de prestaties, wordt niet vermeld. Standaard knalt de GLC63S Coupé al in 3,8 seconden naar de 100 km/u. Naast de genoemde modificaties heeft Lorinser ook een setje koolstofvezel spiegelkappen. Deze kosten 795 euro. De velgen kosten 2.990 euro per set en de motortuning kost 2.490 euro.

Alle onderdelen voor de GLC63S met putdekselvelgen zijn per direct leverbaar.