Maserati MC20 met 703 pk haalt 330 km/u

Deze Maserati MC20 met 703 pk kan flinke snelheden halen op de Autobahn.

Op de redactie kunnen we het merk Maserati wel waarderen. In het geval van @RubenPriest helemaal. De legende wil dat hij niet alleen een dekbed heeft met de befaamde drietand, maar ook een tandenborstel met Maserati-logo. Of dat waar is, weet niemand. Wel dat hij een Maserati GranTurismo MC Stradale in de garage heeft staan. Kijk, dan ben je een ware petrolhead!

Naast de vierdeurs Maserati’s (@jaapiyo wil graag een Ghibli met benzinemotor en achterwielaandrijving) kunnen we de sportwagens ook waarderen. Denk aan de Merak en natuurlijk de MC12 Stradale. De MC20 is min of meer de opvolger daarvan. De MC12 was oneerbiedig gezegd een Ferrari Enzo met een grote bodykit. De MX20 is een ingetogen efficiënte supercar. Wel eentje die de MC12 het vuur aan de schenen kan leggen.

Edo Competition

In dit geval zelfs meer dan dat, want dit is namelijk de Maserati MC20 van Edo Competition. Dat is niet zomaar de eerste beste tuner. Deze specialist heeft ook diverse MC12 Corsa’s (de circuituitvoeringen) omgebouwd naar straatspecificatie. Kijk, dat vinden wij wel cool. De MC20 Stradale is een minder uitgesproken auto en dat zien we ook aan de modificaties.

Ze hebben zich namelijk behoorlijk ingehouden bij Edo. Voor een beetje auditief genoegen heeft Edo in samenwerking met Capristo een sportuitlaat ontwikkeld. Tevens zijn er nieuwe gesmede velgen, die ietsje lichter moeten zijn. Daarvoor hebben ze een ongelukkige maat gekozen. Voor ligt er namelijk 9,5×11 ET44 op, achter is dat zelfs 12×22 ET59. In zo’n velg kun je een redelijk nestjes Spanielpups laten onderduiken.

Maserati MC20 met 703 pk (en veel koppel!)

Ook de motor is aangepakt. De Nettuno V6 heeft nu 703 pk tot zijn beschikking, in plaats van 630 pk. Het maximum draaimoment stijgt met 70 Nm van 630 Nm naar 700 Nm. Dit zorgt ervoor dat de prestaties zijn verbeterd. De topsnelheid is nu geen 325 km/u, maar 330 km/u. Vanwege de beperkte hoeveelheid grip (de MC20 is een achterwielaandrijver) zal de 0-100 km/u sprint in dezelfde tijd worden afgelegd.

Zullen we daarom afspreken dat we een 100-200 km/u sprinttijd vermelden? dat is veel relevanter. Dat niet alleen, het geeft een veel beter beeld van de toegenomen prestaties. Wil je de onderdelen bestellen? Dat kan nu bij Edo Competition!

Ze zijn overigens niet een simpele tuner, maar een heuse ontwikkelingspartner van Maserati. Een beetje wat Manthey vroeger van Porsche was. Wil je de onderdelen in het echt zien? Goed nieuws, de MC20 met 703 pk staat ook de Essen Motor Show!

