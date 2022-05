Terugroepactie voor Maserati MC20

Er is iets mis met de Maserati MC20 en daarom is er een terugroepactie op touw gezet.

Het blijft een Italiaanse auto natuurlijk. Geintje, maar feit is dat de Maserati MC20 helaas geplaagd wordt door een vervelend euvel. Daardoor heeft de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in de Verenigde Staten besloten dat er een terugroepactie georganiseerd moet worden.

Wat is er aan de hand?

Er is blijkbaar iets mis met de remlichten van de MC20. Er zijn gevallen bekend waar de remlichten knipperen wanneer het rempedaal wordt ingedrukt. Het verkeer achter de auto denkt dat de bestuurder sporadisch remt, terwijl dit niet het geval is. Gevaarlijk, aldus de Amerikaanse RDW.

Daarom is er een terugroepactie voor de Maserati MC20 in Noord-Amerika. Dealers moeten de remlichten van de Italiaan gaan controleren op werking en zo nodig repareren.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de MC20 onderdeel is van een terugroepactie. In november 2021 was er een mogelijk brandstoflek geconstateerd voor de Maserati-modellen MC20, Ghibli, Levante en Quattroporte. De auto’s moesten toen ook naar de dealer ter controle.

Nieuw probleem ontdekt met proefrit

Het issue kwam voor het eerst aan het licht tijdens een proefrit eerder dit jaar. Bij twee exemplaren van de MC20 functioneerde het remlicht niet naar behoren. De terugroepactie is van kracht op de Maserati MC20 geproduceerd tussen 5 november 2021 en 8 februari 2022.

Het is niet duidelijk of er in Europa ook een dergelijke terugroepactie georganiseerd gaat worden. Maserati Noord-Amerika neemt contact op met klanten om de terugroepactie in te plannen. Een eventuele reparatie aan de remverlichting is gratis voor de MC20-eigenaren.