Lezersvraag, hoe vervoer jij je kerstboom?

Sinterklaas is het land weer uit, met het vliegtuig, begreep ik, terug naar het heerlijk warme Spanje. Dus het is weer tijd voor de kerstboom. Maar hoe vervoer je die?

Wat zo grappig is aan kerst, is dat je mensen hebt die het heerlijk vinden en tegelijkertijd mensen die het verfoeien tot op het bot. Die moeten er werkelijk niks van hebben en ik heb gehoord dat sommigen zelfs een binnensmonds braakje leggen als ze ‘Last Christmas’ op de radio horen.

Anderen zijn gek op de kersttijd en kunnen niet wachten om het huis in de kerstsfeer te brengen, Sky Radio aan te slingeren en met malle kersttruien aan te wandelen. Tot welke groep ondergetekende behoort laten we even in het midden, maar ik moet nu wel even mijn Bing Crosby LP omdraaien. Sneeuwt het al?

Hoe vervoer jij de kerstboom?

En dan is er dat aloude dilemma; hoe vervoer je die kerstboom. De echte kerstliefhebber koopt namelijk elk jaar een echte Spar en laat die met veel liefde en plezier langzaam verpieteren in de woonkamer. Vrede op aarde.

Maar die dingen worden steeds groter. En als je geen grote SUV in je garage hebt staan, wordt het best lastig om zo’n ding op een beetje een normale manier van de kerstboomboer naar huis te vervoeren. Dus hoe doe jij dat?

Tip, koop een BMW Touring

Ik heb zelf jaren in een BMW E91 330d gereden en die had een heel handig trucje, wat speciaal ontwikkeld leek voor mensen zoals ik, die ook elk jaar een grotere spar wilden laten sterven in de woonkamer. Daar kan van de achterklep ook alleen het ruitje open en kun je dus gewoon met leesbare kentekenplaat grote dingen -zoals een kerstboom- vervoeren.

Maar ook daar moet je op de regeltjes letten, het AD heeft namelijk uitgezocht wat het je kost als je het verkeerd doet en je kent onze overheid en die doen niet moeilijk qua boetes. Als je boom namelijk meer dan een meter uit dat geopende raampje (of gehele achterklep) hangt, kost je dat 140 piek (pun intended). Steekt hij meer dan 1,75 meter uit achter de auto, dan is de boete 210 euro.

Als je het kenteken niet goed kunt zien, betaal je ook 140 euro aan oom agent. Mocht je je boom op het dak vervoeren en niet goed vastmaken, kan ook dat je 140 euro kosten. Dat je het maar even weet!

Daarom de vraag; hoe vervoer jij de kerstboom

Waarschijnlijk krijgen we als antwoord op de lezersvraag veel opmerkingen als ; van de vlizotrap naar beneden en dan zet ik hem in elkaar, maar dat bedoelen we niet. Mag je ook best antwoorden hoor, maar we bedoelen hoe je de echte boom met de auto mee naar huis krijgt.

En doe dat dus wel voorzichtig, want dankzij de collega’s van Angela de Jong weet je nu wat het kost als je het verkeerd aanpakt!

Fotocredit vanwilgenphotography