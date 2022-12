Meer power voor Polestar 2 nu ook voor de Amerikanen

Even downloaden en je Polestar 2 heeft 68 pk meer. Lekker!

Tegenwoordig staat de techniek voor niks. Ook bij Polestar, want zij bieden een software update waardoor je wat extra vermogen krijgt. Dit doe je gewoon door even te betalen (dat is dan weer jammer), de boel te downloaden en te installeren. In november 2021 werd deze upgrade bij ons geïntroduceerd. Nu komt het pakket ook naar de VS.

Door de update zal je merkbaar sneller zijn, het is een aanzienlijke verbetering. En dan denk je snel al: waarom hebben ze dit überhaupt niet gedaan? Misschien omdat dit juist een lekkere verbetering is voor je Polestar 2 en dat je gretig bent om hiervoor te betalen. Maar goed, de software update is alleen beschikbaar voor de Long-Range Dual-Motor Polestar 2. Het pakket geeft de auto meer vermogen en koppel.

En het is zeker wel de moeite waard. De sprint naar de honderd kilometer per uur wordt verkort naar 4,4 seconden. Een tussensprintje om een vrachtwagen in te halen, is zo gedaan. De tussenaccceleratie moet met de update aanzienlijk beter zijn, met name tussen de 45 en 80 kilometer per uur.

De upgrade zorgt er ook voor dat er een hoger elektrisch vermogen is vanuit de batterijen. Dit resulteert in hogere toerentallen, zodat de motoren hun volledige koppel kunnen gebruiken. De auto had al een aardig koppel van 660 Nm, deze gaat nu omhoog naar 680 Nm. Het vermogen komt op een keurige 350 kW (469 pk), waar het voor de update 300 kW (402 pk) was. Wees gerust, de garantie blijft gewoon hetzelfde. Ook na deze powerupdate.

Powerrr

Meer power dus. En dat vinden wij altijd leuk. Zeker omdat het reactievermogen ook toeneemt, de motoren reageren namelijk sneller op het gaspedaal. Maar de groene jongens onder ons kunnen ook het pakket met een gerust hart aanschaffen. Het energieverbruik van de auto blijft hetzelfde, dus ook het bereik. Als je natuurlijk niet overal veel tussensprintjes gaat doen…

Om te laten zien dat je dit pakket onder de motorkap hebt, komt Polestar met wat plakplaatjes. Zo kan je buurman zien dat je een rappe Polestar 2 voor de deur hebt staan. Het komt met stickers voor op de voorportieren en een embleem voor de grill. Of geef je deze aan je kids en maak je er een ‘sleeper’ van? Ik zou het wel weten.

In de Verenigde Staten kost de upgrade een eenmalige $ 1.195.