Zo ziet de opvolger van de Bugatti Chiron eruit

We hebben een eerste indruk van de langverwachte opvolger van de Bugatti Chiron.

Volgend jaar is het alweer tien jaar geleden dat de Bugatti Chiron onthuld werd. Ook al kun je de impact van een W16-aangedreven hypercar met 1.500 pk, vier turbo’s en een topsnelheid van ruim 450 km/u niet onderschatten, toch verlegde de Chiron niet perse de grenzen van het megalomane wat we kennen van de Veyron. Die auto had dezelfde motor en was vanaf het begin al in de running voor de snelste auto ter wereld, terwijl de Chiron daar pas in 2019 naar gooide met de SS.

Opvolger

Vanaf volgend jaar wordt dat allemaal anders met de opvolger van de Chiron. En dat wordt niet weer een doorontwikkeling van redelijk bekende techniek. Niet in de laatste plaats omdat Bugatti van eigenaar is gewisseld en nu het Kroatische Rimac met de scepter zwaait. Dat betekent dat de technologie flink op de schop gaat. Gelukkig zijn er al wat dingen bevestigd die eveneens bevestigen dat het geen downgrade wordt.

V16

De motor was dus een W16, maar die raakt nu zijn W-vorm kwijt. Hij blijft echter zestien cilinders houden en het is dus vanaf de opvolger van de Bugatti Chiron een V16. Er is nog weinig verder bevestigd over de aandrijflijn behalve het geluid en dat ‘ie gekoppeld wordt aan drie elektromotoren. Rimac kennende zullen die elektromotoren ook niet de minste zijn en zouden er wel eens flinke getallen geproduceerd kunnen worden. Maar die houdt het merk nog even onder de pet.

Design

Daarover gesproken: we weten ook nog niet helemaal hoe ‘ie eruit gaat zien. Tenminste, we krijgen een kleine teaser, al dan niet onbedoeld. Een volledig gecamoufleerde versie van de Bugatti Chiron-opvolger in kwestie sijpelt het internet op. Er is evenveel wel te zien als niet te zien. Het is uiteraard nog geen volledige onthulling, maar er vallen wel wat zaken op.

Zo lijkt de lichtsignatuur achter iets meer op die van de La Voiture Noire. De ietwat simpele kaarsrechte lichtstrip van de Chiron was niet de meest populaire keuze, dus dan is een soort gevormde strip wellicht minder controversieel. De vormgeving an sich doet erg denken aan de Chiron, de voorkant is nog niet zo duidelijk. De C-vorm aan de zijkant komt terug en zaken als grote luchtgaten en actieve aerodynamica blijven.

En hoe de opvolger van de Bugatti Chiron gaat heten? Dat weten we nog niet. Dat en meer gaat onthuld worden in juni, even wachten nog.