BMW leverde wél meer auto’s in Q1 (Audi en Mercedes niet)

BMW wist als enige van de Duitse Drie méér auto’s te leveren in het eerste kwartaal.

We hebben inmiddels van zo’n beetje alle Europese autofabrikanten de kwartaalcijfers binnen en er is een duidelijke trend waar te nemen. Er werden minder auto’s geleverd én de winst is flink gedaald. Audi spande de kroon, met een winstdaling van maar liefst 74%.

De cijfers van Mercedes hadden we ook al, wat nog mistte waren de cijfers van ons aller favoriete merk: BMW! Wat blijkt? BMW wist als enige van de Duitse Drie méér auto’s te verkopen in het eerste kwartaal. BMW (zonder Rolls-Royce en MINI) leverde 594.533 auto’s af, een stijging van 2,5%. BMW deed het daarmee beter dan Audi en Mercedes. Die zagen de leveringen juist dalen, met respectievelijk 4,7% en 8%.

Toch is het bij BMW ook niet allemaal rozengeur en maneschijn, want ook in München moesten ze genoegen nemen met flink minder winst. De nettowinst van de BMW Group als geheel daalde met een forse 24,6%. Op dat punt doet BMW dus wel mee met de rest.

Het is ook interessant om nog even naar de elektrisch modellen te kijken. BMW (wederom zonder MINI en Rolls) leverde 78.682 EV’s, wat een stuk meer is dan de 47.500 EV’s die Mercedes leverde. BMW verkocht maar liefst 40,6% meer EV’s dan vorig jaar. De Duitsers verwachten dat de stijgende lijn nog verder doorzet, nu de leveringen van de nieuwe i5 en iX2 op gang komen. Wie weet gaan ze dan toch Tesla inhalen…