Max en Kelly snoeren Autoblog boulevard de mond

Max Verstappen en Kelly Piquet hebben het heel gezellig samen.

Het was een tijdje stil op de socials van Max en Kelly. Zouden de twee nog bij elkaar zijn? De voltallige redactie van Autoblog boulevard vroeg het zich af, maar ook internationaal werd er lekker op los gespeculeerd. Vooral op sociale media was het een hot topic, wat toch een beetje het geweten van het internet is. Toch?

Ook op Autoblog kwam het onderwerp aan bod. Vermoedelijk was dat de spreekwoordelijke druppel voor Max en Kelly. Ze hebben het namelijk ontzettend leuk samen en dat mag de hele wereld, inclusief Autoblog, gewoon weten.

De afgelopen dagen deelde Kelly al wat Instagram Stories van de vakantie van de twee + aanhang. Max heeft nu ook een zeer leuke foto van het koppel gedeeld op zijn Instagram. Een uniek momentje, want de Insta van de Nederlander draait vooral om Red Bull Racing en het verkopen van merchandise. Zo’n ‘menselijke’ post is dan best verfrissend te noemen.

Hartstikke leuk dus. Max en Kelly bevinden zich op Sardinië. Een combinatie van fun op het eiland, op de boot en in het water. Ik ben stikjaloers, want hoe gezellig het ook is op de Autoblog redactie. De eerste redactievergadering op een jacht (tel ik die zeilboot niet mee he) moet ik nog meemaken.

Alle roddels kunnen de prullenbak in. Max en Kelly hebben het ontzettend leuk samen. Geniet van je vakantie VER, we zien je volgende week op Zandvoort.

Fotocredit: maxverstappen1 via Instagram