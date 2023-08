Volkswagen Tiguan (AD) 2016-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Volkswagen Tiguan (AD).

Deze keer duiken we voor ons occasion aankoopadvies in de Volkswagen Tiguan (AD). De Tiguan is wereldwijd het best verkochte model van Volkswagen en de best verkochte cross-over van Europa.

Tegenwoordig weten we allemaal dat cross-overs niet zijn aan te slepen. Terwijl de Europese merken zich volledig hadden gericht op het maken van de (midi)-MPV, waren de Zuid-Koreanen en Japanse merken er vroeg bij met modellen als de Hyundai Tuscon, Honda CR-V, Toyota RAV4 en de Kia Sportage. Volkswagen zelf deed er wat langer over. Pas in 2007 kwam hun cross-over, de Tiguan.

En het aankoopadvies van vandaag gaat over de tweede generatie die in 2016 de eerste kwam aflossen. De eerste generatie is dus negen jaar meegegaan. Dat had meerdere oorzaken. Natuurlijk was er wel een ingrijpende facelift geweest, maar bovenal verkocht de auto nog uitstekend, dus er was ook minder noodzaak. Wereldwijd hè? Hier als flinke gezinsauto, maar bijvoorbeeld in de VS als stadsautootje.

De tweede generatie kwam op het MQB-platform. In dit geval het MQB-A2 platform. Dat deelt de auto met bijvoorbeeld de Audi Q3, de Seat Tarraco en de Skoda Kodiaq. De tweede generatie Tiguan is hierdoor ruimer, stijver en lichter geworden. Dus een betere auto.

In 2017 komt er een Allspace in het aanbod bij. Die is 21 centimeter langer en kun je optioneel met zeven personen in.

Deze generatie is dan weer in 2020 voorzien van een facelift. En een flinke ook. De auto heeft dezelfde visuele kenmerken als de nieuwe Volkswagen Golf 8. Dus een grote grille met horizontale spijlen en LED-koplampen.

Volkswagen trapt de 2e generatie Tiguan in 2016 af met een hele rits uitvoeringen en motoren. Zo is er een 1.4 TSI met 125 of 150 pk, een 2.0 liter TSI met 180 en 220 pk en altijd 4Motion vierwielaandrijving. De 2.0 liter TDI komt met 115, 150 en zelfs 240 pk. Na de facelift in 2020 was de diesel inmiddels een beetje in het verdomhoekje gekomen en was er alleen nog maar een 200 pk versie van de diesel. Benzine rijden kan met een 1.5 TSI met 130 of 150 pk.

De Volkswagen Tiguan is een populaire occasion en bij uitstek nieuw gekocht als zakelijke auto. Ben je in de markt voor een Volkswagen Tiguan (AD) 2016-heden, neem dan even dit Autoblog Occasion Aankoopadvies door.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Volkswagen Tiguan (AD) wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Volkswagen Tiguan (AD) problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Allereerst de carrosserie. De Tiguan is leverbaar met een panoramisch schuifdak. Daar komen we online wel wat klachten tegen over de waterdichtheid daarvan. Check tijdens je proefrit of er tekenen van vocht in de auto te vinden zijn. Het panoramadak, indien aanwezig, kan daar de oorzaak van zijn.

De ruiten lijken wat kwetsbaar. We komen meerdere meldingen tegen van eigenaren bij wie na een klein steentje flinke scheuren in de ruiten trekken en repareren niet meer mogelijk is. De hele ruit moet dan worden vervangen. Over het interieur lezen we van een aantal mensen dat ze op de lange termijn niet allemaal even tevreden zijn over de kwaliteit en afwerking van het materiaal. Dit kan natuurlijk ook afhankelijk zijn van de uitvoering die je vindt. Kijk dus even kritisch om je heen in de auto, wat is de staat van het plastic, veel krassen, gesleten enzovoort.

Onderstel

Het onderstel dan. Dat is prima voor elkaar. Zeker met dat nieuwe MQB platform dat onder de tweede generatie Tiguan zit. Let wel even op. De auto is ook met 19 inch wielen verkrijgbaar. Maar dat heeft echt onevenredig veel effect op de rijkwaliteit. Let daar dus op bij de proefrit, of je daar mee kan leven. Maar goed, het oog wil ook wat.

Is je beoogde Tiguan occasion voorzien van het R-line pakket, dan heeft hij niet alleen een hoop optische opsmuk om alles er een beetje sportief uit te laten zien, hij heeft ook een sportonderstel en eveneens die 19 inch lichtmetalen wielen. Dit levert echt in qua ervaring en comfort op niet gladde wegen. Weeg dat tijdens de proefrit af tegen het uiterlijk.

Ook horen we meldingen van piepende geluiden die vanaf de voorwielophanging komen. De bussen van de draagarmen moeten dan gesmeerd worden. Geen heftig iets, maar kan wel voor veel irritaties zorgen.

De Tiguan is ook goed te vinden met 4Motion, oftewel vierwielaandrijving. Geen die hard off-road auto natuurlijk en onwaarschijnlijk dat de auto serieus naast het asfalt is uitgelaten. Maar wel altijd goed om even ook onder de auto te kijken naar eventuele beschadigingen voor het geval de vorige eigenaar zich toch in een terreinauto waande.

Elke auto heeft natuurlijk wel eens een terugroepactie gehad. Ook de Tiguan heeft er meerdere voor zijn kiezen gekregen. We pikken er een paar uit, omdat ze echt gevaarlijke situaties op kunnen leveren en dus belangrijk dat je goed checkt of ze uitgevoerd zijn.

Zo konden de schroefveren van de achterwielophanging zo maar breken en waren er een aantal exemplaren waar in de rails van de bestuurdersstoel maar twee in plaats van vier bouten zaten. En wat te denken van een brandstoftank met te dunne wanden. Allemaal recalls, dus als het goed is aangepakt. Maar check het even.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. De Tiguan is verkrijgbaar met de 7 versnellingen tellende DSG bak van Volkswagen. Die bak kan elektronisch ontregeld raken en daardoor niet meer willen schakelen. Meestal is een harde reset de oplossing, maar als de zekering van de bak kapot is, moet de auto naar de garage voor reparatie.

Ook komen we klachten online tegen over bonkig en hard op of terugschakelen. Goed even door alle versnellingen heen gaan dus tijdens de proefrit. Altijd een goed idee, maar zeker als het een aandachtspuntje is.

Niet veel voorkomend, maar wel meerdere keren gemeld is een probleem met accelereren. Meerdere gebruikers melden stilstaan voor bijvoorbeeld een rood licht en dan weg willen rijden, maar dan niet willen optrekken. Eén eigenaar meldt zelfs dat op een gegeven moment de turbo er wel in knalde en dat dat een angstige ervaring was. Dit probleem lijkt zich vooral voor te doen bij een koude motor.

Elektronica

Dan over de elektronica. Daar zijn we weer met alle digitale schermen. Het komt voor dat het centrale display compleet uitvalt. Beeld en geluid. Een reset wekt het scherm weer tot leven.

De autonome noodremfunctie kan wat overgevoelig zijn. Dit is echt één van de klachten die we veel online tegenkomen op fora van eigenaren.

Verder komen we wat algemene klachten tegen over de werking van verschillende sensoren en ook een slecht werkende GPS. Dit lijkt een beetje random voor te komen, maar je kunt allicht tijdens de proefrit in ieder geval zoveel mogelijk gebruik maken van alle elektronica aan boord en zo checken of het allemaal wel of niet werkt.

We komen online ook problemen tegen met de achteruitrijcamera. Die geeft soms opeens geen beeld. Het probleem zit in het infotainmentsysteem en daar moet dan ook een module worden vervangen. Er is ook een recall hierop geweest, maar altijd even goed om te checken of die ook is uitgevoerd.

Motoren

Motorisch is er veel te kiezen als je een Volkswagen Tiguan (AD) occasion zoekt. Let wel even op bij de TSI benzinemotoren. Die hebben een lange onderhoudsinterval. Peil dan wel af en toe tussendoor even de olie. Deze motoren kunnen een beetje olie verbruiken, wat op zich helemaal niet zo gek is, maar omdat die onderhoudsinterval zo lang is kun je dus uiteindelijk met te weinig olie rondrijden. Dat leidt dan weer tot ernstige motorschade. Is de onderhoudsinterval dan te lang? Dat hoeft niet, maar wel zelf even op blijven letten dus.

Over olieverbruik gesproken. Verbruikt die 1.4 TSI nu wel erg veel olie? Waarschijnlijk is er dan nog iets anders mis. Het oliewaarschuwingslampje zal dan ook gaan branden. Oorzaak kan dan een defecte inlaatslang van de turbocompressor zijn. Eenvoudig te vervangen samen met de pakking.

De 2.0 TDI zijn regelmatig meldingen van olielekkage rondom de oliefilter. Het probleem is een defect deksel van het filter. Kijk dus sowieso ook even onder de motorkap bij je proefrit. Voor je gaat rijden, maar ook bij terugkeer. Als er iets is schoongemaakt en je maakt een goede proefrit kun je dat bij terugkomst wellicht zien. Online komen we meldingen tegen van fluitende en sissende geluiden die onder de motorkap vandaan komen tijden het accelereren. Het probleem ligt bij de afdichting van het uitlaatspruitstuk. Die is niet goed. De turbocompressor moet er af en het uitlaatspruitstuk moet vervangen worden.

Benzine

1.4 TSI 125 pk (tot 2020)

1.4 TSI 150 pk (tot 2020)

1.4 TSI PHEV 245 pk (vanaf 2021)

1.5 TSI 130 pk (vanaf 2019)

1.5 TSI 150 pk (vanaf 2019)

2.0 TSI 180 pk (tot 2020)

2.0 TSI 190 pk (tot 2020)

2.0 TSI 220 pk (tot 2020)

2.0 TSI 230 pk (tot 2020)

Diesel

2.0 TDI 115 pk (tot 2020)

2.0 TDI 150 pk (tot 2020)

2.0 TDI 200 pk (vanaf 2020)

2.0 TDI 240 pk (tot 2020)

Aanbod Volkswagen Tiguan (AD) 2016-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook van de Volkswagen Tiguan (AD) is er een ruim aanbod te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 820 exemplaren van de Volkswagen Tiguan (AD 2016-heden op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen variëren van zo’n 14.995 euro voor een 1.4 benzine met meer dan twee ton ervaring tot Tiguan 2.0 TSI R 4Motion met net de kop eraf voor 74.900 euro. Voor het totale aanbod van de Volkswagen Tiguan (AD) 2016-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Motion uit 2019, beschikbaar gesteld door MVI Automotive in Oudewater.