Zijn Max Verstappen en Kelly Piquet nog wel samen?

De geruchtenmolen draait op volle toeren. Wat is er met Max Verstappen en Kelly Piquet aan de hand?

De Autoblog Boulevard babbelbox vraagt zich vandaag af: hoe zit het met Kelly en Max? Of de ooit zo verliefde tortelduifjes nog steeds gek zijn op elkaar is een groot vraagteken. De twee zijn in het openbaar al een tijdje niet gezien samen.

Dat hoeft in principe niets te betekenen. Maar het internet zou het internet niet zijn als dit zorgt voor vraagtekens. Want is hier misschien iets aan de hand? De andere Formule 1-coureurs zie je toch vaker vrolijk doen met hun metgezel. Neem de altijd vrolijke Alexander Albon en zijn grote liefde Lily Muni He. Het stel is al jaren samen, maar deelt toch op zeer regelmatige basis een kiekje of Story met de buitenwereld wat ze samen uitspoken.

Sociale media

Deze gezapige gezelligheid zien we niet bij Max Verstappen en Kelly Piquet. Max deelt sowieso weinig op sociale media als het niet met Red Bull of Formule 1 te maken heeft. Wel deelde hij recent aan het feesten te zijn met zijn goede vriend Martin Garrix, Kelly was in geen velden of wegen te bekennen.

Kelly deelde op haar plaats wel met grote regelmaat een kiekje van Max en haar samen. Maar de laatste keer dat ze dat deed was op 29 mei. Toch alweer even geleden. Wel steunt ze ‘haar mannetje’ met regelmatige stories als hij weer als eerste over de finish rijdt. Maar in fysieke gestalte aanwezig zijn, nee dat is al een aantal F1-races geleden.

Als de uitslag op voorhand bekend is kan ik me zo voorstellen dat je er wel klaar mee bent. Met zo’n grote puntenvoorsprong heeft Max nou niet echt Kelly als steun en toeverlaat nodig om de overwinningen binnen te slepen.

Toch roept de stilte qua posts vraagtekens op. Is het allemaal wel koek en ei tussen Max Verstappen en Kelly Piquet. Het stel zelf houdt de lippen op elkaar. En daar gaat dit enorm intellectuele Autoblog artikel waarschijnlijk niets aan veranderen.

Dutch GP

De volgende race is de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Houden jullie je ogen en oren open als je naar Zandvoort afreist? Eens kijken of de Braziliaanse schone na de zomerstap wel aanwezig is tijdens de Nederlandse Grand Prix. Spannend!

Met dank aan Hans voor de tip!