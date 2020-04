Max gaat online V8 Supercars racen, negeert F1

Max Verstappen racet liever in Australische Supercars in iRacing dan in een vertrouwde auto in F1 2019.

Ook voordat het online racen de vervanger werd van het echte racen, was het geen geheim dat Max Verstappen graag aan een potje simracen deed. Ongetwijfeld zal hij ook als een stekker balen van de situatie, maar dat hij zich nu online kan uitleven is dan weer een geluk bij een ongeluk.

Opvallend genoeg weigerde Max deel te nemen aan de officiële digitale races van de Formule 1. Reden: hij was niet goed genoeg bekend met de game om kans maken op een overwinning. ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’, zul je niet in het rijtje met uitspraken van Max tegenkomen.

Elders zag Verstappen wel kansen (of uitdagingen). Daarom was hij in het Real Racers Never Quit-kampioenschap wel van de partij. Het gehoopte succes bleef niet uit: hij wist de titel in de wacht te slepen.

Dit smaakt natuurlijk naar meer. Gelukkig zijn er in deze tijden genoeg gelegenheid om jezelf online te bewijzen als simracer. Gaat Max misschien toch meedoen aan de Formule 1 races? Nope, hij gaat doodleuk meedoen aan de officiële simraces van de Australische Supercar-klasse.

Net als de Formule 1 hebben de Australiërs er voor gekozen een online kampioenschap te houden. Het deelnemersveld bestaat uit echte Supercar-coureurs en… Max Verstappen. Hij heeft een wildcard gekregen en mag daarom woensdag ook aan de start verschijnen.

Mocht je je afvragen waarom Verstappen hier wél aan meedoet: de races worden gehouden in iRacing. Deze game is veel realistischer dan bijvoorbeeld F1 2019 en daar houdt Max wel van. Hoewel hij ervaring heeft met iRacing, zal racen met ervaren Supercar-coureurs alsnog een hele uitdaging worden.

Max Verstappen rijdt in een Holden Commodore die gehuld is in de bekende Red Bull-livery, inclusief startnummer 33. Je kunt Max dus makkelijk herkennen, mocht je uit pure verveling de race willen kijken. Dat kan woensdag 11.00 gratis via Motorsport.tv.