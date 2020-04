Max Verstappen sleept alvast een titel in de wacht

Wordt hij dit jaar in ieder geval ergens kampioen.

Max Verstappen mag dan voor Red Bull rijden, het motto van Mercedes is hem op het lijf geschreven: das Beste oder Nichts. Hij wilde namelijk niet meedoen aan de officiële simraces van de Formule 1, omdat hij geen kans zag daar te winnen. Max doet liever niet mee dan dat hij achteraan rijdt. Gelukkig was er nog een andere simrace-competitie waar hij zijn kansen hoger inschatte.

Dat was het Real Racers Never Quit-kampioenschap, georganiseerd door Team Redline. Aan dit online evenement deden meer dan veertig racers mee. Het deelnemersveld werd gevormd door professionele coureurs uit verschillende disciplines. Onder meer Lando Norris en Stoffel Vandoorne waren van de partij. Nederland werd ook nog vertegenwoordigd door Richard Verschoor en Giedo van der Garde.

Het hele evenement bestond uit twaalf races, verdeeld over zes avonden. Waar de virtuele races van de Formule 1 worden verreden in F1 2019, wordt hiervoor het spel iRacing gebruikt. Daarbij wordt in auto’s van verschillend raceklasses gereden, waaronder Formule 3, Indycar en GTE.

Gisteravond was de laatste race van het virtuele kampioenschap. Helaas moest Max Verstappen het onderspit delven tegen rivaal Kelvin van der Linde (geen Nederlander, maar een Zuid-Afrikaan). Dat weerhield hem er echter niet van om overall de meeste punten in de wacht te slepen. Daarmee mag hij zich de kampioen van het eerste seizoen van Real Racers Never Quit noemen.

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, dat simracen, maar we zien Max het liefst (st)rijden voor een echte titel. Helaas zit dat er de komende maanden niet meer in. Het online racen zullen we dan maar zien als een doekje voor het bloeden.