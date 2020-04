Deze pick-up kan uitstekend met sneeuw overweg

De Ford F-150 van Arctic Trucks heeft IJslandse genen en dat is te zien.

De Ford F-150 is in de VS werkelijk niet aan te slepen. Het is dan ook een echte alleskunner. Nou ja, een bijna-alleskunner. Voor het ploegen door dikke lagen sneeuw heb je eigenlijk een nog ruigere versie nodig. Gelukkig is er Arctic Trucks.

Dit bedrijf is gevestigd in IJsland, een land dat niet bekend staat om het zachte klimaat en het vlakke landschap. Hun core business is dan ook het geschikt maken van auto’s voor de barre omstandigheden in IJsland en andere onherbergzame gebieden. Dit resulteerde eerder al in een ruige Nissan Navara en een minstens zo ruige Volkswagen Amarok. Ook met een Sprinter weten wel raad. Deze keer heeft Arctic Trucks een Amerikaanse pick-up onder handen genomen: de Ford F-150.

De IJslandse versie van de F-150 luistert naar de naam AT44. Dat laatste cijfer staat voor het formaat van de banden. Die meten namelijk een gigantische 44 inch. De banden zijn afkomstig van het Finse Nokian. Om deze banden een plekje te geven heeft Arctic Trucks de Ford F-150 imposante wielkasten aangemeten.

Dat de auto daadwerkelijk zijn mannetje staat in de sneeuw, bewijst de onderstaande video. Daarop is bijvoorbeeld te zien hoe deze beul zich door 30 centimeter verse sneeuw weet te ploegen.

De auto’s van Arctic Trucks zijn dus zeker niet voor de show, hoewel ze er wel bruut uit zien. Eerdere creaties van de IJslanders hebben daadwerkelijk de magnetische noordpool bereikt. Ook zijn er diverse Arctic Trucks ingezet op Antarctica. Ze weten dus wel waar ze mee bezig zijn.

Deze specifieke auto is een prototype, dus het is momenteel nog de enige in de wereld. Het is niet duidelijk of Arctic Trucks plannen heeft meer F-150’s aan te pakken. Gezien de populariteit van het model zou het geen gekke uitbreiding van hun portfolio zijn.