Max moet oppassen, FIA kan namelijk punten afpakken

Dat heeft wedstrijdleider Michael Masi gezegd. Als een van de twee kampioenen in spe zich misdraagt, kan de FIA punten afpakken. Pas dus maar op, Max!

Zondag is het zover, dan weten we eindelijk wie er zich dit jaar wereldkampioen in de Formule 1 mag noemen, Max Verstappen of Lewis Hamilton. Het belooft een enorm spannende strijd te gaan worden, maar het kan ook in ronde 1 al voorbij zijn.

Want al staan de twee gelijk in punten, Max heeft 1 overwinning meer behaald dan Lewis en bij een gelijk aantal punten wint hij het kampioenschap. Dus, da’s makkelijk, Verstappen geeft Hamilton gewoon in bocht 1 een enorme beuk, beide coureurs liggen eruit en Max is kampioen.

Maar zo makkelijk gaat dat niet…

FIA kan punten afpakken bij onsportief gedrag

Degelijke acties zijn ook niet nieuw in de Formule 1. Ayrton Senna flikte het ooit bij zijn teamgenoot Alain Prost. En in een iets recenter verleden probeerde Michael Schumacher het zelfs twee keer. Eén keer lukte het, toen reed hij concurrent Damon Hill uit de wedstrijd.

De tweede keer probeerde Schumi het bij Jaques Villeneuve. Helaas voor Der Michael liep daarbij alleen zijn eigen Ferrari schade op en won de Canadees alsnog het kampioenschap. Bovendien werden als reactie van de FIA ál zijn behaalde punten van dat jaar afgepakt. En iets dergelijks zou dit jaar ook kunnen gebeuren.

Michael Masi wijst namelijk op artikel 12.2.1.i. Dat stelt dat ‘het negeren van de instructies van officials voor het veilig en ordelijk verloop van het evenement’ wordt gezien als een overtreding van de reglementen. En daarop staat vanzelfsprekend een straf.

Maar serieuzer wordt het bij artikel 12.4.5. Daarin staat dat de wedstrijdleiding de mogelijkheid heeft om een schorsing op te leggen voor een of meerdere competities en het aftrekken van punten in het kampioenschap. En reken maar dat dit gaat gebeuren als Max Hamilton er met opzet afbeukt.

Niemand wil een crash, ook Max niet

Overigens denkt het merendeel van de kenners dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen; niemand wil dat het kampioenschap wordt beslist dankzij een (opzettelijke) crash. Ook Max niet, evenals zijn vader Jos, die dat eerder ook al aangaf.

Dus laten we hopen dat er zondag tot op het scherpst van de snede wordt geraced, keihard en soms nét iets over het randje, maar wel eerlijk. En dat de beste dan maar mag winnen, of dat die nou Verstappen of Hamilton heet…

