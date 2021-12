Lezersvraag der lezersvragen; Wie wordt zondag kampioen?

Vandaag eens niet zomaar een lezersvraag, maar de lezersvraag der lezersvragen. We willen namelijk van jou weten wie er wereldkampioen wordt in de F1 en vooral hoe dat gaat gebeuren!

Nog maar 5 dagen. 5 dagen en het spannendste Formule 1 seizoen sinds mensenheugenis zit erop. Nog maar 5 dagen en dan weten we wie er wereldkampioen is geworden. Wordt het Lewis Hamilton, die dan tekent voor titel nummer 8, of wordt het onze eigen Max Verstappen?

Voordeel in punten hebben de heren beiden niet, ze gaan namelijk met exact hetzelfde aantal van 369,5 punten de finale in. Dat is slechts 1 keer eerder gebeurd, in 1974 gingen Emerson Fittipaldi en Clay Regazzoni ook met een gelijk aantal punten de laatste race in.

Fittipaldi trok aan het langste eind en mocht zich wereldkampioen F1 noemen. Maar daar hebben we het nu niet meer over, het gaan om aankomende zondag. Vandaar dus de lezersvraag; wie wordt de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1?

Wat denkt ondergetekende?

Leuk dat je het vraagt, ik zal mijn zieleroerselen wat betreft deze kwestie eens op het digitale papier zetten. Het zit zo. Ik ben allereerst ontzettend trots op Max Verstappen en de rest van het hele team van Red Bull en Honda. Dankzij hun keiharde werk hebben wij als liefhebbers eindelijk weer een seizoen om van te watertanden.

Eindelijk eens een auto die het kan opnemen tegen Mercedes eindelijk een einde aan de jaren durende hegemonie. En misschien wel eindelijk eens een andere coureur kampioen dan Lewis Hamilton. De sport heeft het zo hard nodig.

Maar goed, ik had er de laatste weken een hard hoofd in dat Max de eindoverwinning naar zich toe zou trekken. Die Mercedes is gewoon veel te snel, zeker met de raketmotor van Lewis aan boord. Maar iets in me zegt dat het komende zondag zomaar eens de goede kant op kan vallen.

Waarom ik dat denk? Misschien omdat de Red Bull helemaal niet zo vreselijk veel langzamer was dan de Mercedes afgelopen zondag. Misschien omdat de laatste baan Red Bull beter ligt? Misschien omdat het Max lukt om ‘onder de huid’ van Hamilton te komen, zoals ook Nico Rosberg dat deed.

Manmanman, wat ben ik gespannen

Ik ben vanzelfsprekend behoorlijk gespannen als ik aan de komende race denk en ben ook als de dood dat het team van die vreselijk onsympathieke Toto Wolff er straks met de buit vandoor gaat. Ik denk dat ik het niet kan aanzien. Dat ik fysiek onpasselijk word. Dat wil ik dus echt niet.

Dus dat en omdat ik het graag positief wil houden ga ik het gewoon roepen. Max wint zondag en wordt de eerste Nederlandse wereldkampioen F1. Gewoon netjes op de baan, geen crashes, maar gewoon gevochten als een leeuw en gezegevierd. Bam.

Maar het blijft een lezersvraag. Sterker, de lezersvraag der lezersvragen. Dus, daar komt ie nog een keer; wie denk jij dat zondag wereldkampioen F1 wordt? En hoe?

Laat het weten in de comments!