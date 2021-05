Oud FIA-baas Max Mosley overleden - Autoblog.nl

Een belangrijk figuur uit de Formule 1 is niet meer.

Waar Bernie Ecclestone het eeuwige leven heeft, is dat helaas niet iedereen gegund. Ook Max Mosley niet, die vandaag op 81-jarige leeftijd de laatste adem heeft uitgeblazen. De doodsoorzaak is niet bekend.

Formule 2

Zoals de meeste grote bazen in de racerij begon Mosley achter het stuur van een raceauto. De koningsklasse heeft hij als coureur niet gehaald, maar hij reed wel in de Formule 2. Lang heeft hij dat echter niet volgehouden, hij besloot al snel dat hij zich beter kon richten op zaken naast de baan. Dat bleek ook zo te zijn.

March

Hij werd de mede-oprichter van het Formule 1-team March, waarbij hij de letter M in de naam bracht. Het eerste jaar van deelname in de Formule 1 was ook meteen het meest succesvolle voor het team. In 1970 werd March namelijk derde, achter Ferrari en Lotus. Absoluut geen slecht debuut, maar dat succes werd daarna nooit meer geëvenaard.

FOCA

Nadat hij in 1977 vertrok bij March ging Mosley aan de slag bij de FOCA, oftewel de Formula One Constructors’ Association. De FOCA behartigde in de jaren ’70 en ’80 de belangen van de constructeurs. In deze hoedanigheid was Mosley ook betrokken bij het opstellen van de eerste Concorde Agreement, waarvan dit jaar weer een nieuwe versie is getekend.

FIA

Dit was de opmaat naar de rol waarin Max Mosley uiteindelijk het bekendst zou worden. In 1993 werd hij namelijk voorzitter van de FIA. In die functie heeft Mosley aan belangrijke bijdrage geleverd aan de Formule 1 zoals we die nu kennen. Met name voor de veiligheid van de sport heeft hij veel betekend, na de tragische GP van San Marino die Ratzenberger en Senna het leven kostte. Ook voor de veiligheid van auto’s op de openbare weg is Mosley van betekenis geweest. Hij heeft namelijk ook een rol gespeeld bij het invoeren van de Euro NCAP crashtests.

Jean Todt

Mosley bleef uiteindelijk tot 2009 aan het roer staan van de FIA, voor hij het stokje doorgaf aan Jean Todt. Dit gebeurde overigens niet gedwongen, ondanks het feit dat hij een gênant sexschandaal aan zij broek had hangen. Maar goed, dat doet niets af aan de bijdrage die hij heeft geleverd aan ons aller favoriete sport.

Foto: Makeroadssafe