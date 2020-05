Max Verstappen bekent dat hij een epische blunder maakte

Max Verstappen is weliswaar de beste, maar hij begaat ook weleens een blunder.

Over een dikke maand gaat Max Verstappen weer een paar races winnen in Oostenrijk. In de tussentijd moeten we onze Max-fix echter zien te verkrijgen met wat spaarzame quootjes van de raceheld. En dat is best lastig, want MV33 is niet echt een praatjesmaker. Die taak in het team laat hij over aan de onvolprezen Helmut Marko. Gelukkig moet Verstappens eigen site Verstappen.nl ook af en toe gevuld worden. Zo zijn we toch weer een juweeltje tegengekomen uit het nog altijd prille raceleven van onze held.

Max praat in het stuk namelijk vooral over zijn team en de manier waarop dat team hem tijdens races bijstaat tijdens pitstops. Voor een coureur is het natuurlijk belangrijk dat als je zelf alles goed doet, je team ook geen fouten maakt. Races kunnen gewonnen en verloren worden in de pits. Maar ook de coureur zelf kan natuurlijk episch falen bij het halen van nieuw rubber. Zo kan je bijvoorbeeld te vroeg wegrijden, zoals Christijan ‘brandstofslang’ Albers. Je kan ook je auto parkeren voor de deur van je oude team, of pardoes tegen Kimi Raikkonen aanrijden die staat te wachten voor een rood licht *kuch* Lewis Hamilton *kuch*. Maar wat Max deed was misschien nog wel koddiger.

Het voorval speelde zich af in de Grand Prix van Amerika in 2016. Max vertelt zelf het beschamende relaas:

Het ging goed en ik lag vierde. Mijn engineer zei over de boordradio dat ik moest pushen en destijds betekende dat gewoonlijk dat ik een pitstop zou gaan maken. Hij zei dat en ik reed mijn ronde en reed de pitstraat in. Terwijl ik daar reed, besefte ik me dat ik helemaal niet naar binnen geroepen was. Hij had mij niet gezegd een pitstop te maken. Toen dacht ik ‘wat heb ik nu in hemelsnaam gedaan?’. Max Verstappen, zoon van Jos

Om de schade te beperken riep Max over de radio dat hij in de pits reed. Zijn team reageerde vrij adequaat, waardoor de pitstop alsnog slechts acht seconden duurde. De snelste bij Red Bull voltrekken zich doorgaans in minder dan twee seconden. Uiteindelijk maakte het allemaal niet uit. Verstappen viel even later namelijk uit met technische problemen, iets dat destijds wel vaker gebeurde.

Desalniettemin van Max Verstappens tweede vader Helmut Marko uiteraard flink boos op zijn oogappel:

Na afloop van de race was Dr. Helmut Marko natuurlijk kwaad op me. Ik gaf toe een fout gemaakt te hebben, want ik had niet veel anders te zeggen. Dat was behoorlijk beschamend. Max Verstappen, zoon van Jos

Waarvan akte.