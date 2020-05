Europeanen krijgen geld toe als ze stroom gebruiken

Goed nieuws voor mensen met een EV.

Voor mensen die het glas altijd halfvol zien, heeft de Coronacrisis ook zo z’n goede kanten. Het is een goed excuus om ergens niet heen te gaan bijvoorbeeld, zoals je werk of je spreekwoordelijke schoonmoeder. Het milieu vaart er ook wel bij, al blijkt dat zelfs een crisaaaas als deze nog lang niet genoeg is om de ijsbeer te redden. Maar wat sowieso wel lekker is, is dat energie niks meer kost. Sterker nog, minder dan niks.

Nadat we onlangs al de geinige situatie hadden dat je geld toekreeg op een vaatje olie, geldt in Europa nu hetzelfde voor stroom uit stekkers. De prijs van stroom zakt door de grond. Met name in Engeland schijnt het ‘feest’ te zijn. Reguliere klanten krijgen letterlijk betaald als ze stroom afnemen. In april dipte de prijs voor stroom 66 keer in het negatieve, meer dan twee keer zo vaak als in welke andere maand dan ook in de afgelopen tien jaar.

De zakkende prijs heeft in dit geval (uiteraard) vooral te maken met dalende vraag, maar ook aan het feit dat het aanbod hier niet direct op aangepast kan worden. Energie uit wind, zon of radioactieve stoffen zet je niet zomaar ‘af’. Het stroomnet dreigt daardoor overbelast te raken en zodoende worden energieleveranciers aangemoedigd de juice dan maar weg te geven of zelfs met extra geld er bovenop de deur uit te doen. Octopus Energy is al overgegaan op klanten 2 tot 5 Pence per afgenomen kWh te betalen. Volgens Greg Jackson, honcho van het bedrijf, wordt dit ooit de nieuwe normaal:

This needs to become the normal. [It’s a preview] of what the future is going to look like. Greg Jackson, leider van Octopus Energy

Mocht Greg gelijk hebben, moet je dus een moddervette EV kopen. Echter kan je maar beter geen zonnepanelen op je dak installeren. Doch velen denken dat de prijs wel weer zal stijgen. Ook in dat geval ligt er een mooie taak weggelegd voor EV’s. Zij kunnen dan als buffer optreden voor het stroomnetwerk middels two-way charging. Maar of je daar netto ook geld aan over zal houden als consument, dat durven we dan weer ernstig te betwijfelen. De (geld)stroom zal uiteindelijk vast wel naar grote bedrijven en overheden blijven vloeien.