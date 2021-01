Deze onthullingen kijken we naar uit in 2021 - Autoblog.nl

We weten al wat we helaas niet meer gaan zien het aankomende jaar. In 2021 staan ook genoeg onthullingen op de planning, wij pakken een greep uit de gaafste auto’s die dat gaat opleveren.

Afgelopen dagen hebben jullie kunnen lezen welke auto’s, duur en goedkoop, we met een bedankje moeten verlaten in 2021. Volgens vele wijsheden is het beter om gewoon verder te gaan in plaats van verdrietig te zijn met wat we moeten verlaten. Automerken gaan ook hun best doen om genoeg onthullingen te doen in 2021.

Petrolhead

Er zijn sowieso genoeg ‘normale’ onthullingen in 2021. Zowel een nieuwe Mercedes C-Klasse als Audi A4 schijnen dichter bij te zijn dan je denkt. Elektrisch nieuws gaat er komen van Volkswagen met een aantal ID-SUV’s (en meer, komen we zo op terug), Hyundai met de Ioniq-serie, Toyota met hun solid-state batterijen en Mercedes met een rits nieuwe EQ-modellen. Waar we het vandaag even naar willen afronden is alles wat écht leuk is. En het moet relevant zijn voor de Nederlandse markt. De lijst in willekeurige volgorde:

Audi (RS) e-tron GT

In Ingolstadt is Audi losgegaan met elektrisch rijden. De e-tron is een elektrische SUV op zijn Audis. Een soort elektrische Q5. Die gaat bijgestaan worden door een elektrische A7. De e-tron GT wordt een vierdeurs coupé maar dan elektrisch. Waar de e-tron vooral praktisch moet zijn, wordt de GT krachtig. De auto gaat technisch gelijkenissen vertonen met de Porsche Taycan. Er wordt gericht op vermogens van boven de 600 pk, met zelfs 700 pk voor de RS-versie die ook nog komt.

Audi RS3

Eén van de ‘voorspelbare onthullingen’ van 2021 is de komst van een nieuwe Audi RS3. De vierde generatie van de Audi-hatchback is los en met de A3 en S3 al onthuld, is een RS3 de volgende stap. Deze zou dit jaar al onthuld worden. Wat we al zeker weten: de 2.5 vijfcilinder TFSI blijft, deze zou een kleine pk-boost naar een stuk of 420 krijgen. Verder houdt Audi deze auto goed achter gesloten deuren.

BMW M5 CS

De BMW M5 (F90 LCI) krijgt een derde smaakje: naast de reguliere (600 pk) en Competition (625 pk) komt er ook een CS. Die is afgestemd op circuitwerk. Dat klinkt vreemd voor een zware sedan, maar hij heeft in dit stadium al een Porsche 911 GT3 op de Lausitzring eruit gereden. De auto gaat 70 kg lichter worden en het totaal aantal pk komt uit op 635 stuks. BMW heeft al stukjes van de auto laten zien op teasende wijze.

Mercedes-AMG SL

Bij de onthullingen van 2021 hoort ook Mercedes-AMG, daar wordt het gamma van de GT opgeschoond. Dat heeft twee redenen: het overzicht terugkrijgen en de introductie van een nieuw model. Ook al is de SL (R231) een auto die we gedag moeten zeggen in 2021, de AMG SL gaat geïntroduceerd worden. Het wordt een tweezits roadster met stoffen kap, andere koek dus dan de originele SL. Hij komt in de welbekende smaakjes 43, 53 en 63 (zescilinders met o.a. EQ-Power en een V8), maar ook gaan nog steeds geruchten rond dat de naam SL 73 een return maakt. Helaas niet met de 7.3 liter V12 die ook in een Pagani komt te liggen, het zou gaan om de 4.0 V8 met EQ-Power.

Porsche 911 GT3 (992)

We horen u denken: wat heb ik aan een Porsche 911 GT3 als die eruit wordt gereden door een BMW M5 CS? Het ligt natuurlijk anders. Die 911 GT3 is die van de 991-generatie. Dit jaar gaat Porsche ook volledig het doek trekken van de 911 GT3 van de nieuwe generatie 992. De auto is op verschillende kanalen al vrij volledig in beeld gekomen. Specs zijn nog niet volledig duidelijk, maar reken op de 4.0 liter flat six met meer dan 500 pk. Vooral qua aerodynamica moet de 992 GT3 hoger scoren dan ooit, met de nu al omstreden zwanenhals-spoiler in plaats van eentje met de bevestigingspunten er gewoon onder. GT2-modellen en de RS-versies van zowel de GT3 als GT2 volgen later.

Porsche 718 Cayman GT4 RS (en Touring Package?)

Deze werd recent al uitgebreid behandeld door @willeme: de fantastische Porsche 718 GT4 krijgt een nog heftigere broer. De GT4 RS, zoals er ook van de GT3 een RS-versie gaat komen. Deze zijn gericht op circuitwerk: enkel beschikbaar als PDK, rolkooi achterin, krachtigere motor en dikkere aerodynamica. Het vermogen zou eerst 500 pk worden, maar dan zouden alle redenen om een 911 GT3 te kopen gelijk door de plee gespoeld kunnen worden. Het meest recent genoemde getal, 450 pk, klinkt plausibel.

Touring Package?

Keuze zat in de baby-911: je kunt hem krijgen als ‘gewone’ versie met een tweeliter viercilinder, die versie als S met iets meer pk. Tegenwoordig is de zescilinder boxer weer veelvuldig aanwezig in de Cayman en Boxster: de GTS heeft de 4.0 aan boord, de GT4 en Boxster Spyder en dus deze aankomende GT4 RS. Dan is er nog eentje die ons ‘beloofd is’: de Touring Package. Deze versie van de 911 GT3 blijkt populair genoeg voor een eventuele opvolger, geruchtmatig zou Porsche deze ook toevoegen aan de Cayman. In verband met ‘kannibalisering’ van de 718 GTS 4.0 lijkt dit nu wel een beetje vergezocht. We gaan het zien!

Volkswagen ID Space Vizzion

Volkswagen heeft niet echt meer ‘leuk’ spul te onthullen als we dat definiëren als ‘snel of sportief’. De Golf R en Arteon R zijn er immers al. Een reeds onthulde Touareg R met PHEV-kracht komt ook nog. Waarom we toch even de ID Space Vizzion, of welke echte naam ook gebruikt gaat worden, bij de spannendste onthullingen van 2021 zetten: het is een frisse wind, een elektrische stationwagon. Goed, de MG 5 EV is de eerste, maar geef toe: de ID Space Vizzion heeft een wat strakker en stijlvoller lijnenspel. Een elektrische Passat Variant, Volkswagen zegt dat we de ID Space Vizzion met een actieradius van tegen de 600 km aan, mogen verwachten dit jaar.

McLaren Artura

De McLaren 570S is een briljant idee, maar zorgde toch voor een ‘nét-niet-benadering’. Het idee is om dezelfde twin turbo V8 als in de 650S een beetje te minderen in specs en in een compactere auto te leggen. In de praktijk zorgt het voor een overbevolkt gamma en momenteel een vrij verouderde sportwagen. Dat gaat veranderen: McLaren is zowaar bezig met een nieuwe motor te ontwikkelen! Deze hybride V6 gaat het paradepaardje worden van de nieuwe instapper van het merk, die Artura gaat heten. Er is al het één en ander, waaronder de styling, bekend van de 570S-opvolger. In 2021 kunnen we zien of de Artura het verschil kan maken voor McLaren.

Ferrari 812 GTO/Pastrami

In Maranello mogen we ook meerdere onthullingen in 2021 verwachten. Je zou daarom bijna vergeten dat het in 2021 tijd is voor gewoon een model wat je wél al van verre aan kon zien komen: een heftigere 812. Dit begon met de 599 GTO, een ‘circuitversie’ van de luxe 599 GTB Fiorano, wat in theorie een contradictio in terminis is. Met een gestript interieur, stoffen stoelen en flink wat gewichtsbesparing doet de auto een poging. Het werkte goed genoeg en Ferrari deed vervolgens hetzelfde met de F12 en de F12tdf. Nu de 812 Superfast al weer een paar jaar onder ons is, is het dit jaar tijd voor de heftige versie daarvan. Aangezien de ‘reguliere’ al op 800 pk zit, gaan de cijfers op deze heftige versie echt het maximale uit de 6.5 liter V12 peuteren. Verwacht geen turbo’s of hybride spul, by the way. In de wandelgangen werd de naam ‘812 GTO’ al gedropt, maar dit zou voor het eerst zijn dat Ferrari één van hun namen ‘sinds de moderne tijd’ hergebruikt sinds een tijdje. Omdat dat toch al een hele rits modellen is, zouden ze net als bij de Pista ook gewoon weer een nieuwe term ergens vandaan kunnen hengelen. 812 Pastrami, anyone?

Ferrari Purosangue

Ook gaan de Italianen hun soortgenoten achterna. Lamborghini deed al voor hoe een SUV in de smaak valt bij het rijke volk van heden ten dage. Ferrari had juist een originele invalshoek op een praktisch model met de GTC4Lusso, maar nu moet die toch echt het veld ruimen voor een hoog op zijn poten staande, potentieel elektrische SUV genaamd Purosangue. We zijn toch wel benieuwd hoe Ferrari gaat proberen deze auto eigen te maken. Gebruik onderstaande foto om nog even te genieten van de gave GTC4Lusso, van de Purosangue is namelijk nog helemaal niks bekend als het gaat om styling.

Lamborghini Aventador

40 kilometer boven Maranello zijn ze Ferrari wat dat betreft een stapje voor. De eerdergenoemde Urus is een daverend succes voor Lamborghini. Met geld in het laatje kan er na tien jaar eindelijk eens een opvolger komen voor de Aventador. Op zich is de gave atmosferische V12 nog steeds uniek in zijn klasse, maar concurrenten kunnen op vele fronten de Aventador toch een poepje laten ruiken. Vrees echter niet dat de Aventador (het lijkt alsof die naam behouden wordt, maar dat zou ongebruikelijk zijn) daarom een laf ding wordt: om de voorgangers bestaande uit legendes als de Miura, Countach, Diablo en Murciélago een goede opvolger te bieden, wordt wederom een ‘atmosferische’ V12 gebruikt. Tenminste, zo denkt technisch directeur Maurizio Reggiani erover, in werkelijkheid moet je wel genoegen nemen met een hybridesysteem. Geen turbo’s, wel hybride dus. Het aantal pk’s kan daardoor wel toenemen tot eenzelfde 800 of meer stuks als de Sián aan boord heeft.

BONUS: Alfa Romeo Tonale

We maken even een uitzondering op onze petrolhead-regel in deze lijst. Alhoewel, als je écht een petrolhead bent heb je min of meer gezworen dat alles wat Alfa Romeo aanraakt, heilig is. Zo ook de Tonale, de kleinere Stelvio die in 2021 eindelijk ten tonale, eh, tonele treedt. De kleine SUV moet een frisse wind zijn in een segment lager dan de Stelvio, met elektrificatie en mild hybrid-systemen als speerpunt. Een C-segment SUV is niks bijzonders en daar zullen we genoeg van zien in 2021, maar deze auto zou Alfa Romeo er wel eens bovenop kunnen helpen. Ben je in de markt voor een middenklasse SUV, dan weet je wat je te doen staat.

BONUS 2: Peugeot 308

Een Peugeot in een lijst met onthullingen van petrolhead-auto’s die we graag willen zien in 2021? Waar ik het gore lef vandaan haal. Stiekem heeft Peugeot dat ondergewaardeerde – en voor sommigen zelfs diepgewortelde, (ir)rationele haat – gebruikt om zichzelf een prima merk te maken. Opereren in betaalbare klassen en daar verrassend goede auto’s neerzetten. Neem de Peugeot 508, wat gewoon echt een bijzonder mooie auto is voor het feit dat het een ‘net niet premium’ D-segmenter is. Peugeot gaat de inmiddels toch wel op zijn laatste benen lopende 308 (T9) voorzien van een opvolger. Waar de huidige generatie echt geen lelijke auto is, begint de styling voor de instappers wel een beetje dertien in een dozijn te worden. Met de 208 liet Peugeot zien dat zij design momenteel erg goed in de vingers hebben. Aangezien elke C-segment hatchback ineens op elkaar lijkt, kan deze 308, in ieder geval qua styling, het verschil maken. Verwacht technisch ruimte voor een hoop wat het modulaire EMP2-platform kan bieden, dus ook stekkeren en andere vormen van elektrificatie gaan een rol spelen bij de nieuwe 308. We hebben de GTI gedag moeten zeggen en daarmee de naam ook volledig, maar een Peugeot Sport Engineered is nog wel ruimte voor en die zou zo in deze lijst mogen. Toch?