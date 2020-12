Max Verstappen documentaire geeft kijkje achter de schermen - Autoblog.nl

Max Verstappen krijgt een eigen documentaire die het verhaal van de coureur in beeld brengt.

De afgelopen jaren hebben Formule 1-fans de ontwikkeling van Max Verstappen binnen de top van de racesport kunnen zien. Maar dat is natuurlijk maar een gedeelte van zijn carrière. Mocht je geïnteresseerd zijn in de rest van het leven van Max Verstappen dan is deze documentaire wellicht de moeite waard.

In samenwerking met Ziggo krijgt de Nederlandse coureur een eigen docuserie. De serie bestaat uit drie delen en brengt het leven van Verstappen in beeld. Onder andere de stappen in zijn carrière en welke impact dit heeft gehad komen aan bod in de documentaire. De docuserie zegt het ‘echte en volledige verhaal’ te vertellen van de weg van Max Verstappen naar de Formule 1.

Helaas voor een streamingdienst als Netflix heeft Max Verstappen een exclusieve deal met Ziggo. Dit betekent niet alleen extra interviews voor Ziggy, maar bijvoorbeeld ook dat Ziggo zo’n docu als deze kan maken. Je hebt dus een abonnement op de kabeloperator nodig om de documentaire van Max Verstappen te kunnen kijken.

Naast zijn werk, komen ook privé momenten aan bod. Naast Max zijn onder andere zijn manager Raymond, zijn zusje Victoria, zijn moeder Sophie, zijn vader Jos en Red Bull Racing adviseur Helmut Marko te zien in serie.

De docu Max Verstappen: Whatever it Takes is vanaf 17 december tot en met 17 januari 2021 te volgen bij Ziggo Movies & Series. Je krijgt ook de kans om de drie afleveringen in één ruk te kijken. Op 18 december vanaf 21:00 worden de drie delen achter elkaar uitgezonden op Ziggo Sport.