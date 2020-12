Vernieuwde Alfa Romeo Stelvio Ti heeft meer van alles - Autoblog.nl

De stoere 2021 Alfa Romeo Stelvio Ti maakt deel uit van het nieuwe modeljaar aanbod van Alfa Romeo.

Voor 2021 heeft Alfa Romeo updates in petto voor de Giulia en de Stelvio. Normaal gesproken zijn dit minimale wijzigingen, maar tegelijkertijd hebben de Italianen ook nieuws voor één van de leukste varianten van de Stelvio. Onder de Quadrifoglio zit de Ti en de Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti is in het nieuw gestoken.

In vergelijking met het uitgaande model heeft deze ietwat gewijzigde bumpers en nieuwe 21-inch lichtmetalen velgen. De afkorting Ti staat voor Turismo Internazionale, terwijl Veloce snel betekent in het Italiaans. Nu heb ik ook meteen zin om het liedje ‘italiaanse les’ van Bassie en Adriaan op te zetten, maar dat geheel terzijde.

Interieur

Voor het interieur zijn de verschillen met de Quadrifoglio kleiner gemaakt. Met de vernieuwde Stelvio Veloce Ti heb je nu ook een combinatie van leder, alcantara, een zwarte hemel en echte koolstofvezel componenten. Dat laatste is wel een fraaie, want hoe vaak zie je wel niet die neppe ‘carbon look’ onderdelen in het interieur van auto’s terugkomen. Daar maak je niemand blij mee.

De Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti is in Europa te krijgen met de 2.2-liter dieselmotor (210 pk) en de 2.0-liter benzinemotor met 280 pk. Geen veranderingen op dit front. Beide motoren zijn gekoppeld aan een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Dat klopt, van Alfa Romeo mag je ook in 2021 geen achterwielaandrijving op je Veloce.

Level 2 autonoom rijden

Met modeljaar 2021 zijn de Stelvio en Giulia nu level 2 in autonoom rijden. Dat betekent een scala aan hulpsystemen aan boord waaronder botswaarschuwing, dodenhoekwaarschuwing, verkeersborden herkenning en adaptieve cruise control.

Prijzen zijn nog niet bekend. Begin volgend jaar gaan de orderboeken open.