Max Verstappen sloopt kijkcijferrecord Ziggo

Tenzij de rechten ooit weer bij Ziggo terechtkomen om races uit te zenden zal dit kijkcijferrecord dankzij Max Verstappen niet gauw overtroffen worden.

Open de kranten vandaag en lees de nieuwswebsites. Je ontkomt er niet aan dat Max Verstappen het gesprek van de dag is. Je hebt vast de race live gekeken gisteren en zat met een verhoogde hartslag het voor je neus gebeuren. Nou, je was niet de enige. Een deel van het land was ingeschakeld om dit historische moment niet te missen.

Bij Ziggo zal er wel een champagnefles geknald hebben. Niet alleen voor de WK overwinning van Max Verstappen, maar ook vanwege commercieel succes. Mede omdat Ziggo de race gratis uitzond op televisie voor iedereen waren een recordaantal mensen getuige van de overwinning van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.

Maar liefst 4,91 miljoen mensen zagen Max Verstappen het WK op Ziggo winnen. Een absoluut record. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Dit zijn de kijkcijfers van de kanalen Ziggo Sport Select (2.542.000) en Ziggo Sport (2.375.000) bij elkaar opgeteld. Niet eerder keken er zoveel mensen in Nederland naar een Grand Prix. Volgens Ziggo zelf hebben in totaal 5,3 miljoen kijkers ingeschakeld op de GP. Dat is inclusief de 416.000 mensen die niet via de tv, maar via de Ziggo GO app op de smartphone of tablet live meekeken.

Het vorige record stond op 3 miljoen kijkers voor de GP van Zandvoort eerder dit jaar. Daarvoor was het de Grand Prix van Bahrain in maart 2021, met 2,5 miljoen kijkers. Voor volgend jaar zijn de kaarten anders geschut. Een deel zal kijken via Viaplay, een deel via F1 TV en een deel dat dit jaar heeft gekeken zal er niet eens speciaal een abonnement voor afsluiten. De dagjesmensen, zou je ze kunnen noemen. Gelukkig is de GP van Zandvoort volgend jaar gratis bij de NOS te kijken.