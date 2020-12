Politie heeft het recht om deze Aventador SVJ te slopen - Autoblog.nl

De Lamborghini Aventador SVJ behoort toe aan een voetballer die zijn zaakjes niet op orde had.

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze strenge regels als je niet voldoet aan de wet. In dit geval heeft Benjamin Mendy, speler van Manchester City, het aan de stok met de Britse autoriteiten.

Deze zomer kocht Mendy een Lamborghini Aventador SVJ in Frankrijk. Hij deed er tof mee aan de Côte d’Azur en nam de auto vervolgens naar Engeland. Wat bleek nu, de voetballer heeft de autoverzekering nooit goed geregeld met de auto. In Cheshire werd de speler staande gehouden door de politie. Na een check werd de supercar meegenomen. De voetballer had geen geldig rijbewijs en geen geldige autoverzekering.

De autoriteiten geven je twee weken de tijd om de papieren in orde te maken. Die regels gelden ook als je een goed betaalde voetballer van Manchester City bent. Mocht je binnen 14 dagen niet met de vereiste papieren komen, dan heeft de politie het recht om te auto te slopen of te veilen. Gezien de waarde van de Aventador SVJ is het niet aannemelijk dat het laatste gaat gebeuren, want 5 ton door de plee spoelen is nou niet echt verstandig.

Volgens The Sun heeft Mendy echter niet op tijd van zich laten horen. Op 4 december, dat is 20 dagen nadat de Aventador SVJ in beslag was genomen, had de politie nog niets vernomen van de speler. Het is onduidelijk of Mendy inmiddels actie heeft ondernemen. Mocht je een witte Lamborghini Aventador SVJ zien verschijnen op een veiling met Franse platen, dan weet je nu hoe de vork in de steel zit.

Foto: een witte SVJ via @weslexus op Autojunk