Max Verstappen heeft stiekem een motorupdate gekregen

We wisten het nog niet, maar Max rijdt al drie races met een belangrijke upgrade.

Onze favoriete Nederlands-Belgische coureur staat bovenaan in het kampioenschap, maar van een riante voorsprong kunnen we nog niet spreken. Die bedraagt op het moment welgeteld vijf punten. Red Bull zal nog steeds alles op alles moeten zetten om deze voorsprong te vergroten of überhaupt te behouden. Een motorupgrade is dus welkom.

Welnu, er is goed nieuws: die upgrade is er ook. Sterker nog, Max rijdt al drie races met de update. De GP van België rekenen we gemakshalve dan ook even als race. Dat Red Bull deze upgrade had wisten we alleen nog niet, tot vandaag. Nu brengt Honda alsnog naar buiten dat ze een update hebben geïntroduceerd na de zomerstop.

Het gaat om een nieuwe ES (Energy Store). Dit is geen kleinigheidje, want de ontwikkeling hiervan heeft jaren in beslag genomen. Het oorspronkelijk plan was om de nieuwe ES in 2022 pas te introduceren, maar Honda heeft het onderdeel nu dus nog voor de zomerstop af weten te krijgen. De batterij is nu een stuk lichter, krachtiger en efficiënter.

Max heeft de nieuwe ES meteen na de zomerstop gekregen, op Spa dus. Perez volgde een race later. Gasly heeft de nieuwe ES inmiddels ook: hij kreeg de upgrade in Italië. Hij had er alleen weinig profijt van, want zijn auto gaf er na een paar rondjes de brui aan.

Belangrijker is de vraag of Max er profijt van heeft. Dat is lastig te zeggen, maar de resultaten vielen zeker niet tegen. Zowel op Spa als op Zandvoort pakte Max pole position. Ook in Monza startte Verstappen vanaf pole, maar dat kwam omdat Bottas een gridstraf te pakken had.

Enfin, Honda doet er dus alles aan om hun laatste jaar in de Formule 1 een memorabel jaar te maken. En Max Verstappen is de beroerdste niet, dus hij helpt daar graag aan mee.

Foto: Max Verstappen met Honda F1-baas Masashi Yamamoto tijdens de GP van Spa